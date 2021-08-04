04 Ağu 2021 - 15:51- Spor G: 04 Ağu 2021 - 15:54

Yeni Malatyaspor Eksik Hazırlanıyor

Sezon başı hazırlık kampının tamamlanmasının ardından 3 günlük iznin verildiği Yeni Malatyaspor’da Cuma günü Başakşehir ile hazırlık maçı öncesi takım bugün İstanbul’da bir araya gelecek. İki gün boyunca antrenmanlarına İstanbul’da devam edecek olan sarı kırmızılılar, Süper Lig’in ilk haftasında Trabzonspor ile oynayacağı zorlu randevu öncesi son eksiklerini tamamlamaya çalışacak.

Ömer Ali Delibaş
Ömer Ali Delibaş Tüm Haberleri
Yeni Malatyaspor Eksik Hazırlanıyor mask

Trabzonspor Maçı Öncesi Son Fırsat!

Süper Lig’de beşinci sezonunu yaşayacak olan Yeni Malatyaspor’da yönetim, bu sezon güçlü bir kadroyla ligde mücadele etmek istiyor. 2019-2020 sezonunda küme düşen ancak pandemi nedeniyle bir sezonluğuna küme düşmenin kaldırılması sonrası Süper Lig’de yoluna devam eden, geçen sezonu ise 15. sırada tamamlayan Yeni Malatyaspor’da, bu sezon aynı sıkıntılar yaşamaması için hazırlıklar sürüyor. Sezon başı hazırlık kampının tamamlanmasının ardından 3 günlük izne ayrılan Doğu Anadolu ekibinde teknik heyet ve futbolculara verilen izin bugün sonra ererken takım 6 Ağustos Cuma günü Başakşehir ile oynayacağı hazırlık müsabakası için İstanbul’da bir araya gelecek. Başakşehir Kulübü’nün antrenman sahasında iki gün boyunca antrenman yapacak olan sarı kırmızılılar ligin başlamasına sayı günler kala Başakşehir ile oynayacağı özel maçta eksiklerini yakından görme fırsatı bulacak.

İki ve üçüncü etap hazırlık kampını ağırlık olarak genç ve Süper Lig tecrübesi olmayan oyuncu grubuyla Bolu Abant’ta tamamlayan sarı kırmızılılarda, önceki sezonki kadroda yer alan Stevie Mallan ve Benjamin Tetteh dışında lig tecrübesi olan sadece 2 futbolcu transfer edildi. Önceki sezon küme düştükten sonra TFF’nin aldığı kararla ligde kalan, bu yılda ligi küme düşme hattının birkaç basamak üzerinde tamamlayan Doğu Anadolu ekibinde, iki sezon boyunca üst üste yaşanan mali ve sportif başarısızlıklara rağmen yönetim, ‘hatalardan ders çıkaracaklarını’ ifade ederek, göreve devam etmişti. Ancak gelinen noktada Süper Lig’in başlamasına iki haftadan az bir süre kalmasına rağmen eksik mevkilere hala oyuncu transfer edilmemesi bu yıldan işlerin pek yolunda gitmeyeceği anlamını taşıyor.

Yeni Malatyaspor, şu ana kadar Cengizhan Akgün, Rayane Aabid, Oussama Haddadi, Taha Gür, Benjamin Tetteh, Mert Örnek, Stevie Mallan ve Ahmet Eyüp Türkaslan’ı renklerine bağladı. Sarı kırmızılı takımda; Umut Bulut, Bülent Cevahir, Afriyie Acquah, Erkan Kaş, Fernando Zuqui, Olcay Şahan, Zeki Yavru, Ahmed Ildiz ve Issam Chebake ile yollar ayrıldı. Transfer olduğu günden buyana ortaya koyduğu performansla dikkat çeken Zimbabveli savunma oyuncusu Teenage Hadebe ise 1,5 milyon Euro bonservis bedeliyle ABD'nin Houston takımına transfer oldu.

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04 Ağu 2021 - 15:51 Malatya- Spor

Muhabir Ömer Ali Delibaş

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