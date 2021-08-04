Futbol Antrenörlerine Gelişim Eğitimi

Malatya TÜFAD Şubesi tarafından Sürekli Gelişim ve Zorunlu Gelişim Semineri İnönü Üniversitesi Beden Eğitimi Yüksek Okulu (BESYO) Konferans Salonu’nda geniş bir katılımcı sayısıyla gerçekleştirildi. Seminere, İnönü Üniversitesi Beden Eğitimi Yüksek Okulu BESYO Dekanı Prof. Dr. Cemal Gündoğdu, TÜFAD Malatya Şubesi Yönetim Kurulu Üyeleri, UEFA Elit, UEFA A (TFF Teknik Direktör), UEFA B (TFF A) ve Profesyonel Kaleci, TFF B, TFF Grassroots C, amatör çalıştırıcılar ve amatör kaleci çalıştırıcı belgesine sahip antrenörler katıldı. Gelişim Seminerinde katılımcılara İnönü Üniversitesi BESYO Öğretim Görevlisi Prof. Dr. Emin Kafkas, İnönü Üniversitesi BESYO Öğretim Görevlisi Doç. Dr. Faruk Akçınar, Turgut Özal Üniversitesi Dr. Ramazan Bayer ve Malatya Futbol il Hakem Eğitmeni Kaan Akın Öz tarafından eğitimler verildi. Program sonrasında söz alan Malatya TÜFAD Şubesi Başkanı Muharrem Zeyno

Seminer için kapılarını bizlere açan İnönü Üniversitesi BESYO Dekanımız Prof. Dr. Cemal Gündoğdu başta olmak üzere tüm hocalarımıza ve görevli personellerine Malatya TÜFAD ailesi olarak teşekkür ediyoruz

dedi.