Emniyetten sosyal medya uyarısı!

“Sosyal medyada bilgi kirliliğine dikkat” sloganıyla yapılan bilgilendirmede, “Doğruluğunu teyit etmediğiniz bilgileri sosyal medya hesaplarınızdan veya haberleşme gruplarınızda paylaşarak bilgi kirliliğine aracılık etmeyin” denildi.
Emniyet Müdürlüğü tarafından ‘Dezenformasyona alet olmamak için neler yapılmalı?’ başlığı adı altında şu uyarılarda bulunuldu:
Bilgiyi paylaşan kişi ya da kaynak çok önemlidir. Sosyal medya kullanıcılarının gerçek olup olmadığına dikkat edin. Web siteleri için site adını ve linkleri kontrol edin. Paylaşılan bilgi ya da haberin ne zaman paylaşıldığına dikkat edin. Paylaşılan bilgilerin doğruluğunu kontrol etmek adına tamamını okuyun. Kaynaklarınızı çeşitlendirerek güvenilirlik açısından daha iyi fikir sahibi olun. Gerçekleri doğru bir şekilde yansıtan kaynaklar, örnek ve istatistiklerle paylaştıkları bilgileri destekler. İçeriklerin doğruyu yansıttığından emin olun.
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Yorum yazarak Malatya Busabah Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.