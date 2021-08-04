Emniyetten sosyal medya uyarısı!

“Sosyal medyada bilgi kirliliğine dikkat” sloganıyla yapılan bilgilendirmede, “Doğruluğunu teyit etmediğiniz bilgileri sosyal medya hesaplarınızdan veya haberleşme gruplarınızda paylaşarak bilgi kirliliğine aracılık etmeyin” denildi.

Emniyet Müdürlüğü tarafından ‘Dezenformasyona alet olmamak için neler yapılmalı?’ başlığı adı altında şu uyarılarda bulunuldu:

Bilgiyi paylaşan kişi ya da kaynak çok önemlidir. Sosyal medya kullanıcılarının gerçek olup olmadığına dikkat edin. Web siteleri için site adını ve linkleri kontrol edin. Paylaşılan bilgi ya da haberin ne zaman paylaşıldığına dikkat edin. Paylaşılan bilgilerin doğruluğunu kontrol etmek adına tamamını okuyun. Kaynaklarınızı çeşitlendirerek güvenilirlik açısından daha iyi fikir sahibi olun. Gerçekleri doğru bir şekilde yansıtan kaynaklar, örnek ve istatistiklerle paylaştıkları bilgileri destekler. İçeriklerin doğruyu yansıttığından emin olun.