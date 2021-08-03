“Esnafın yanında olmaya devam ediyoruz”

Milletvekili Kahtalı, Malatya’nın son 3 yılda önemli sorunlarla karşı karşıya kaldığını hatırlatarak,
2020 yılının ilk ayında deprem felaketi yaşadık. Depremde 6 bin 200’ü Malatya’da olmak üzere Elazığ ile birlikte 30 binin üzerinde konut zarar gördü. Daha sonra Cumhurbaşkanımızın talimatı ile yeni konutların yapımına başlandı ve büyük bir kısmı teslim edildi. Ardından pandemi süreci yaşandı. Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde ve şehrimizde de büyük sıkıntılar yaşandı. Bu süreçte sıkıntıları aşma adına gerek hükümetimizin gerekse yerelde belediyelerimizin verdiği destekler bir nebze de olsa vatandaşımızı ve esnafımızı rahatlattı. En son Cumhurbaşkanımızın açıkladığı destek paketi ile esnaflarımıza, meslek guruplarına göre bir kısmına 3, bir kısmına da 5 bin TL hibe desteği verildi. Onun haricinde deprem döneminde 50 bin TL faizsiz ve düşük maliyetli destekler verildi
dedi.
(Haber Merkezi)
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.