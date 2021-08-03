03 Ağu 2021 - 17:29- Siyaset G: 03 Ağu 2021 - 17:32

“Esnafın yanında olmaya devam ediyoruz”

AK Parti Malatya Milletvekili Hakan Kahtalı, yeni normalleşme süreci ile birlikte esnafın sıkıntılarının büyük oranda azaldığını gördüklerini ifade ederek, esnafın yanında olmaya devam edeceklerini söyledi. 
“Esnafın yanında olmaya devam ediyoruz” mask

Milletvekili Kahtalı, Malatya’nın son 3 yılda önemli sorunlarla karşı karşıya kaldığını hatırlatarak, 

2020 yılının ilk ayında deprem felaketi yaşadık. Depremde 6 bin 200’ü Malatya’da olmak üzere Elazığ ile birlikte 30 binin üzerinde konut zarar gördü. Daha sonra Cumhurbaşkanımızın talimatı ile yeni konutların yapımına başlandı ve büyük bir kısmı teslim edildi. Ardından pandemi süreci yaşandı. Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde ve şehrimizde de büyük sıkıntılar yaşandı. Bu süreçte sıkıntıları aşma adına gerek hükümetimizin gerekse yerelde belediyelerimizin verdiği destekler bir nebze de olsa vatandaşımızı ve esnafımızı rahatlattı. En son Cumhurbaşkanımızın açıkladığı destek paketi ile esnaflarımıza, meslek guruplarına göre bir kısmına 3, bir kısmına da 5 bin TL hibe desteği verildi. Onun haricinde deprem döneminde 50 bin TL faizsiz ve düşük maliyetli destekler verildi

dedi.

(Haber Merkezi)

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03 Ağu 2021 - 17:29 Malatya- Siyaset

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