03 Ağu 2021 - 17:24- Kültür & Sanat

“Gençlere yönelik projeler üretiyoruz”

Türkiye Gençlik Vakfı Malatya Şubesi’nin düzenlediği ‘Açık Hava Söyleşi’ programının konuğu olan Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, “ Kendini her alanda geliştiren, idealist ve hedefleri olan, dinamik ve güçlü bir hayata sahip vizyon sahibi gençlerimizle birlikte güçlü ve müreffeh bir geleceği hep birlikte inşa edeceğiz.” diye konuştu.