“Gençlere yönelik projeler üretiyoruz”

Türkiye Gençlik Vakfı Malatya Şubesi Binasında gerçekleşen programda gençlerle buluşan Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, TÜGVA Malatya Temsilcisi Mesut Demir’den yürütülen projeler hakkında bilgiler aldı.
‘Açık Hava Söyleşi’ programında Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar’ı ağırlamaktan memnun olduklarını ifade eden TÜGVA Malatya Temsilcisi Mesut Demir,
Rutin belediyecilik hizmetlerinin dışında sosyal ve kültürel belediyecilikte güzel hizmetlerde bulunan Yeşilyurt Belediyemizin Millet Kıraathaneleri, Kültür ve Sanat Merkezleri, Spor Tesisleri, açılan kurslar başta olmak üzere gençlere yönelik faydalı yatırımlarına bizzat şahidiz. Belediye Başkanımızda bu tür hizmetleriyle kentimizde farklı bir ufuk açmıştır
diye konuştu.
Türkiye Gençlik Vakfının gençlerin doğru ve güzel bir hayat yaşamaları için önemli hizmetler ürettiğini ifade eden Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar,
Gençlerimizin doğru ve güzel hayat yaşayıp, güçlü ve müreffeh bir geleceğin inşa edilmesinde ciddi sorumluluklar almaları için çaba sarf eden Türkiye Gençlik Vakfımızın çalışmalarını yakından takip ediyoruz ve beğeniyoruz. ‘Açık Hava Söyleşi’ programında gençlerimizle bir araya gelmekten, onların taleplerini öğrenip, fikrilerini öğrenmekten çok büyük memnuniyet duymaktayız. Çünkü biz gençlerimizle birlikte yol yürüyoruz, onların düşüncelerinden her daim faydalanıyoruz. Şehit kanlarıyla sulanmış olan aziz vatan topraklarına ilelebet sahip çıkacağız. Gençlerimizden beklentimiz; kararlı olmaları, kendilerini sürekli geliştirmeleri, okumaları ve belirledikleri hedefe emin adımlarla ilerlemeleridir. Bilgi her şeyin başıdır, onun için hepimiz çok okuyacağız, çok çalışacağız, çok araştıracağız. Yarınlarımızın bugünden daha iyi olması için bir günümüzü bile boş geçirmeden sürekli kendimizi geliştireceğiz. Yeşilyurt Belediyesi olarak da tüm gençlere dokunmaya, onlarla beraber olmaya, onlara yönelik projeler üretmeye devam ediyoruz
dedi.
Yeşilyurt’ta gençlerin gelişimini destekleyecek önemli yatırımlarda bulunduklarını hatırlatan Başkan Çınar,
İlçemizin mevcut potansiyelini daha güçlü hale getirip marka değerine yakışacak fiziksel yatırımlarımızın dışında sosyal, sanatsal, eğitim, sportif ve çevre yatırımlarında da iddialı olduğumuzu hayata geçirdiğimiz yatırımlarla gözler önüne serdik. 2019 seçimlerinde vaat ettiğimiz 45 projemizin neredeyse tamamını toplumun tüm kesimlerinden aldığımız destek ve güçle birlikte gerçeğe dönüştürdük. Vaat ettiğimiz projelerimizin dışında şu anda 65’e yakın proje üzerinde de çalışmalarımız sürüyor. Belediyemizi borçlandırmadan, oluşturduğumuz öz kaynaklardan yararlanarak ve de kredi kullanmadan bu yatırımları hemşerilerimizle buluşturduk
dedi.
(Haber Merkezi)
Yorum yazarak Malatya Busabah Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Malatya Busabah Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.