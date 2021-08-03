CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba DEVA Partisi İl Başkanlığına ziyarette bulundu. Ziyareti esnasında TMO’nun kayısı alımı ile alakalı hala bir fiyat açıklamasında bulunmadığını belirterek, “Toprak Mahsulleri Ofisi nasıl ki diğer çevrelerde fiyat açıklanmışsa burada da açıklanmalıdır. Tabii bundan sonra açıklamanın ne faydası olacaktır. Şimdiye kadar açıklamadın üreticinin su, ilaç, elektrik parası var. Kapısında işçi bekliyor, hala fiyatı açıklayamamışsın. Neyi bekliyorsun bilmiyoruz? Köylünün, çiftçinin elinde ürün bitsin ondan sonra mı açıklayacaksın? Bundan sonra açıklasan neye yarayacak, AK Parti Milletvekillerini göreve davet ediyoruz” dedi.

DEVA Partisi Malatya İl Başkanı Onur Güneş, ülkede yaşanan orman yangınlarına değinerek,

Ülkemizin içerisinden geçtiği bu zor dönemde muhalefetin bir olması gerçekten harikulade bir şey Sayın vekilim ilk defa partimize ziyarete geldiler, bu nazik ziyaretinden dolayı teşekkür ediyoruz. Ülkemiz zor dönemden geçiyor. Maalesef ülkemizin birçok bölgesinde ve ilinde kontrol edilemeyen yangınlar var. İktidar mensupları önleyici tedbirleri alamadığı gibi cereyan eden olaylara da yerinde ve usulünce müdahale edemiyor. Ülkemizin ciğerleri şu anda yanıyor. Orman yangını kontrole edilemiyor ve ülkemiz yanıyor. Bu konu hakkında bazı iddialar var bu konunun da araştırılması gerekir

ifadelerini kullandı.

“Bunlar haricinde ekonomideki göstergeleri görüyorsunuz, dünyanın bağımsız kuruluşlarınca açıklanan rakamlarda memleketimizin durumu her geçen gün geriye gidiyor” kelimelerine yer veren Güneş, sözlerine şu şekilde devam etti:

2015 yılından bu yana ülkemiz maalesef fakirleşiyor. Bununla ilgili olarak genel başkanımız, genel merkezimiz hemen her konula farklı konulardaki sorunlara ilişkin çözümlerini yayınlıyor. Ancak bunu iktidarın çok dikkate almadığını da görüyoruz. Bu noktada da muhalefet olarak üzerimize ne düşüyorsa yapacağımızı söylemek istiyorum. Çözüm önerilerimize dikkat etmiyorlar, bu durma bakılırsa memleketimiz yönetilmiyor sadece idare ediliyor. Mecliste yer alan Cumhuriyet Halk Partimizin daha fazla inisiyatif almalı çünkü mecliste yer alan partilerin sözleri daha çabuk yayılıyor.

“ÖNCE TARIMI BİTİRDİ ŞİMDİ DE ORMANLARI BİTİRİYOR”

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, yaşanan orman yangınlarına yetkililer tarafından gerekli müdahalenin yapılmadığını söyledi. Ağbaba,

Türkiye’nin gündemi hepimizin bildiği gibi orman yangını maalesef Türkiye günlerden beri yanan ormanları izlemekle yetiniyor. Özellikle ülkeyi yönetenler hep başkalarını suçluyorlar, geçmişte olduğu gibi herkesin suçu var, sadece bu ülkeyi yönetenlerin suçu yok. Hele bir Tarım ve Orman Bakanı var ki Allah düşmanın başına vermesin diyoruz. Kendinin hiç sorumluluğu yok başka da herkesin sorumluluğu var. Önce tarımı bitirdi şimdi de ormanları bitiriyor. Bu yangınlar ilk kez karşılaştığımız yangınlar değil hele de bu bakan döneminde yaşadığımız yangınlar değil bir kurumu yok etme pahasına ormanların yok olmasına göz yummuş, hangarda bekleyen Türk Hava Kurumu’nun uçaklarının uçmasına izin vermemişti. Şimdide Orman Bakanı ne diyor, ‘yerleşim yerlerini korunmasında belediyeler yetkili’ diyor. Utanmaz adam yüzü kızarmaz adam, ülkenin başına bela adam sanki yangınlar yerleşim yerlerinden çıkmış gibi utanmazca açıklamalar yapıyor. Eğer biraz utanma varsa derhal o görevden istifa eder. Sorumluluk onundur, şimdi de belediyelere yüklemeye çalışıyor. Bundan bile bir siyaset çıkarmaya çalışıyor. Yangın ormanlarda çıktı, yerleşim yerlerinde çıkmadı. Müdahale edilmemiş gibi bir hava vermeye çalışıyor

dedi.

Sayın Cumhurbaşkanı yangın bölgesine önce özel uçaklarla gidiyor, sonra yüzlerce konvoyla mitinge gidiyor. Sonra kürsüden ve otobüsten milletin üzerine çay atıyor. Bakınız Cumhurbaşkanının 13 tane makam uçağı var. 83 milyona 3 yangın söndürme uçağı. Ağaçlarda yanmış, memleket de yanmış. Yunanistan’da 2 makam uçağı var, 39 yangın söndürme uçağı, Fransa’nın 8 makam uçağı 32 yangın söndürme uçağı, İspanya’nın 3 makam uçağı var 17 tanesi kendilerine ait olmak üzere 74 tane yangın söndürme uçağı, İtalya’nın 8 makam uçağı, 88 yangın söndürme uçağı var.

Türkiye’de yangın sadece 3 yangın söndürme uçağının olduğunu ifade eden Ağbaba,

Diğer taraftan Türk Hava Kurumu tartışılıyor. Türk Hava Kurumu kayyum başkanı ‘elimizdeki uçakların uçması için gerekli para 4 milyon dolar’ diyor. 4 milyon doları veremeyen devlet 3 uçağa 150 gün için 203 milyon lira para ödeyebiliyor. Sarayın günlük harcaması 10 milyon liranın üzerinde saraya 3 günlük harcanan parayla Tük Hava Kurumunun 6 uçağı uçar hale gelebilir. Türk Hava Kurumu Başkanı sorumluluk almıyor, maliye bakanı sorumluluk almıyor, tarım bakanı sorumluluk almıyor kim alacak bu sorumluğu, bunun sorumluluğunu herhalde Cumhuriyet Halk Partisi’ne yükleyecekler. Teklif ettik dedik ki, ‘bırakın bu uçakları Cumhuriyet Halk Partili belediyeler kiralasın ve yangınlar son bulsun’ dedik. Ama Türk Hava Kurumunun yaptığı rezaletin sorumluluğunu kimse üstlenmiyor. İçişleri bakanı sende jandarma sende eğer ormanları PKK yakmışsa yakalayamıyorsanız bu senin suçun. Yangınların çıkma sorunu demiyorum ama yangınların söndürülmeme sorumluları iktidardır, ülkeyi yönetenlerdir

sözlerini kaydetti.

Toprak Mahsulleri Ofisi’nin kayısı alımı yapmaması ile ilgili soruları yanıtlayan Ağbaba, “Milletvekillerimiz yangından dolayı Kemal Kılıçdaroğlu’ nu suçluyorlar, keşke Malatya’nın Ablası Tataristan’da Ticaret Bakanıyla geçerken buna müdahale etmiş olsaydı. Maalesef burası da bir ticari amaç için kullanılıyor. Toprak Mahsulleri Ofisi nasıl ki diğer çevrelerde fiyat açıklanmışsa burada da açıklanmalıdır. Tabii bundan sonra açıklamanın ne faydası olacaktır. Şimdiye kadar açıklamadın üreticinin su, ilaç, elektrik parası var. Kapısında işçi bekliyor, hala fiyatı açıklayamamışsın. Neyi bekliyorsun bilmiyoruz? Köylünün, çiftçinin elinde ürün bitsin ondan sonra mı açıklayacaksın? Bundan sonra açıklasan neye yarayacak, AK Parti Milletvekillerini göreve davet ediyoruz. Geçen sene büyük bir şovla açıkladılar, TMO’nun kayısı alması önemlidir, fiyat açısından da önemlidir

diye konuştu.

“ÖZELLEŞTİRMELERİN SONUCUNU YAŞIYORUZ”

Geçtiğimiz günlerde Akçadağ ilçesi Şeyhler Mahallesi’nde Nebi Çal’a ait tavuk çiftliğinde, yaşanan ani elektrik kesintileri sonrası jeneratör arızası yaşandı. Hava sıcaklığının 40 dereceyi bulduğu Malatya’da, Çal’a ait çiftlikte elektrik kesintisinden dolayı havalandırma sistemi çalışmadı. Hava almakta güçlük çeken 42 bin tavuktan, yaklaşık 35 bini sıcak havanın etkisiyle telef oldu. Elektrik dağıtım şirketinin yaptığı kesintileri değerlendiren Ağbaba,

Elektrik kesintileri nedeniyle 35 bin tavuğun telef olduğu söyleniyor, tabi bu rakam ciddi bir rakam. Üreticiye herhangi bir ihbar yapılmadan elektrik kesintisi yapıldığı söyleniyor, eğer bu doğruysa çok ciddi bir ihmal var. Bu durumun değerlendirilmesi lazım. Bu bir milli servet. Haber verilmeden elektrik kesintisinin yapılmasını doğru bulmuyoruz. Maalesef özelleştirilmelerin sonucunu yaşıyoruz. Bakın, haber verilmeden elektriklerin kesilmesi, aboneliklerin iptal edilmesi, yatırım yapılmaması, nerdeyse bir yel esse elektriklerin kesilmesi, bunların hepsinin sebebi TEDAŞ ‘ın özelleştirilmesidir. Önce TEDAŞ özelleştirildi, şimdi iletim kısmı da özelleştirildi. Bu yaşanılanlar bizim için bir sürpriz değil, özelleştirmelerin sonucunu yaşıyoruz

ifadelerini kullandı.