Lisansüstü öğrenci alım ilanı açıklandı

İnönü Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Ana Bilim Dallarına 2021-2022 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Yarıyılında Tezsiz Yüksek Lisans, Tezli Yüksek Lisans ve Doktora Programlarına TC Vatandaşı ve Yabancı Uyruklu öğrenci alacak.

Online (çevrimiçi) olarak yapılacak olan başvuruda istenilen bilgilerin eksiksiz bir şekilde doldurulması istenirken, başvurularda istenen belgeler pdf formatında sisteme yüklenmesi gerektiği belirtildi.

Adaylar, tezsiz yüksek lisans programları hariç sadece bir lisansüstü programa (Bir tezli, bir tezsiz veya bir tezsiz bir doktora başvurusu yapılabilir) başvuru yapabilecek. ALES puanının son 5 yıl içinde alınmış olup tezli yüksek lisans için en az 55, doktora için en az 60 puan olması gerektiği kaydedildi. Güzel Sanatlar alanı ile ilgili başvurularda ALES belgesinin istenmeyeceği belirtildi. Yabancı dil sınav puanının son 5 yıl içinde alınmış olması gerektiği kaydedilirken, tezli yüksek lisans programları için yabancı dil puanı zorunlu olmamakla birlikte adayın yabancı dil puanı ile başvurması durumunda yüzde 10 değerlendirmeye katılabileceği bildirildi. Doktora programları için yabancı dil puanı zorunluluğu olduğu ve en az 55 puan olması gerektiği kaydedildi.

İnönü Üniversitesi’nden konuyla ilgili yapılan açıklamada, “On-line olarak yapılan başvuruda adayların sisteme girmiş olduğu bilgiler ile değerlendirilme işlemi gerçekleştirilecek olup, hatalı bilgi girilmesi durumunda herhangi bir düzeltme yapılmayacak ve başvuru değerlendirme dışı bırakılacaktır. Adayların mezuniyet puanları 100’lük sistem üzerinden hesaplanacaktır. YÖKSİS Bilgi Sisteminden adayın puanı 4’lük not sistemine göre ise dönüşümü Yükseköğretim Kurulu’nun belirlemiş olduğu “4’lük sistemdeki notların 100’lük sistemdeki karşılıkları tablosuna göre çevrilecektir. Mezuniyet notları YÖKSİS Bilgi Sistemi üzerinden alındığından başvuru esnasında adaylar tarafından kontrol edilip hata durumunda başvuru işlemlerini tamamlamadan mezun olunan üniversite ile irtibata geçilip düzeltilmesi gerekmektedir. Sonuçlar Enstitümüz Web sayfasında (http://www.inonu.edu.tr/tr/sobe) ilan edilecektir. Adaylara ayrıca bir tebligat yapılmayacaktır. Eksik belge ve yanlış beyan sorumluluğu adaya aittir. İstenilen bilgilerin yanlış veya hatalı olması durumunda adayın başvurusu reddedilir. Programa kayıt yaptırmış olsalar dahi kayıtları iptal edilerek ilişikleri kesilecektir” denildi.

Tezli Yüksek Lisans için istenilen belgeler şöyle:

“Lisans Diploması (e-Devlet alınan Mezun Belgesi de kabul edilir), Lisans Transkripti (e-Devlet alınan Mezun Belgesi de kabul edilir), ALES Belgesi (Kontrol veya Doğrulama Kodu bulunan sureti), (Varsa) Yabancı Dil Belgesi (YÖK-Dil, YDS vb.) Kontrol veya Doğrulama Kodu bulunan sureti, (Varsa) Özel koşullarda belirtilen belgeler, Nüfus Cüzdan Fotokopisi, Askerlik Durum Belgesi (Erkek Adaylar İçin-e-Devlet alınan belge kabul edilir), Lisans öğrenimini yurt dışında tamamlayan adayların Yüksek Öğretim Kurulunca verilmiş denklik belgesinin aslı veya noter onaylı sureti. 1 Adet Fotoğraf (Vesikalık).”

Tezsiz Yüksek Lisans için istenilen belgeler ise şöyle:

“ Lisans Diploması (e-Devletten alınan Mezun Belgesi de kabul edilir), Lisans Transkripti (e-Devletten alınan Mezun Belgesi de kabul edilir), (Varsa) Özel koşullarda belirtilen belgeler, Nüfus Cüzdan Fotokopisi, Askerlik Durum Belgesi (Erkek Adaylar İçin-e-Devlet alınan belge kabul edilir), Lisans öğrenimini yurt dışında tamamlayan adayların Yüksek Öğretim Kurulunca verilmiş denklik belgesinin aslı veya noter onaylı sureti. 1 Adet Fotoğraf (Vesikalık).”

Doktora için ise şu belgeler isteniyor:

“Lisans Diploması (e-Devlet alınan Mezun Belgesi de kabul edilir), Lisans Transkripti (e-Devlet alınan Mezun Belgesi de kabul edilir), Yüksek Lisans Diploması (e-Devlet alınan Mezun Belgesi de kabul edilir), Yüksek Lisans Transkripti (e-Devlet alınan Mezun Belgesi de kabul edilir), ALES Belgesi (Kontrol veya Doğrulama Kodu bulunan sureti), Yabancı Dil Belgesi (YÖK-Dil, YDS vb.) (Kontrol veya Doğrulama Kodu bulunan sureti), Nüfus Cüzdan Fotokopisi, Askerlik Durum Belgesi (Erkek Adaylar İçin-e-Devlet alınan belge kabul edilir), Lisans ve/veya yüksek lisans öğrenimini yurt dışında tamamlayan adayların Yüksek Öğretim Kurulunca verilmiş denklik belgesinin aslı veya noter onaylı sureti. 1 Adet Fotoğraf (Vesikalık).”

Online Başvuru Tarihleri: 9-13 Ağustos

(Normal Kontenjan, ÜNİP, Yatay Geçiş, Yabancı Uyruklu)

Bilim veya Mülakat Sınavı Tarih ve Saati: 18 Ağustos saat 10.00

Sonuçların İlanı: 20 Ağustos

Yabancı Uyruklu Öğrenciler için Öğrenim Ücretleri: Yüksek Lisans (Yıllık): 350 dolar, Doktora (Yıllık): 550 dolar.

Tezsiz Yüksek Lisans Öğrenci Harçları: 1. Dönem: 2 bin 500 TL, 2. Dönem: 2 bin 500 TL.

Uzaktan Eğitim Tezsiz Yüksek Lisans Öğrenci Harçları: 1. Dönem: 2 bin + 230 TL Materyal Ücreti, 2. Dönem: 2 bin TL +230 TL Materyal Ücreti.