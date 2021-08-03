MOTAŞ’tan ulaşıma zam

Malatya Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Hizmetleri Dairesi Başkanlığı toplu taşıma araçları ücretlerinde güncelleme yaptı. Büyükşehir Belediyesi’nin 29 Temmuz’da aldığı kararla sivil tek binişler 3 TlL olurken; öğrenci ise 2 TL’ye yükseltildi.

3 Ağustos’tan itibaren uygulama konulan yeni tarifede, 2 binişlik kartlar 8 TL, 4 binişlik 16 TL, 6 binişlik ise 24 TL olarak güncellendi. Yeni tarifeye göre Kırık-Kayıp yenileme ücreti 25 TL, vizeleme ücreti ise 10 TL olarak belirlenmiştir.

(Haber Merkezi)