03 Ağu 2021 - 10:58- Gündem G: 03 Ağu 2021 - 11:01

MOTAŞ’tan ulaşıma zam

MOTAŞ, şehir içi ulaşıma zam yaptı. Yeni tarifeye göre sivil tek binişler 3 TL olurken, öğrenci ise 2 TL’ye yükseltildi. Kartlarda yenileme ücreti 25 Tl olurken vizeleme tutarı da 10 TL oldu.
MOTAŞ’tan ulaşıma zam mask

Malatya Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Hizmetleri Dairesi Başkanlığı toplu taşıma araçları ücretlerinde güncelleme yaptı. Büyükşehir Belediyesi’nin 29 Temmuz’da aldığı kararla sivil tek binişler 3 TlL olurken; öğrenci ise 2 TL’ye yükseltildi.

3 Ağustos’tan itibaren uygulama konulan yeni tarifede, 2 binişlik kartlar 8 TL, 4 binişlik 16 TL, 6 binişlik ise 24 TL olarak güncellendi. Yeni tarifeye göre Kırık-Kayıp yenileme ücreti 25 TL, vizeleme ücreti ise 10 TL olarak belirlenmiştir.

(Haber Merkezi)
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03 Ağu 2021 - 10:58 Malatya- Gündem

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