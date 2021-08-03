03 Ağu 2021 - 10:35- Gündem G: 03 Ağu 2021 - 10:59

ORMAN YANGINLARI DEVAM EDİYOR MU?

Türkiye'nin farklı bölgelerinde meydana gelen orman yangınlarının son durumunu Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı açıkladı.

Beyza Nur GÜL
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ORMAN YANGINLARI DEVAM EDİYOR MU? mask
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Türkiye'nin farklı bölgelerinde meydana gelen;8 kişinin vefat ettiği çok sayıda hayvanın telef olduğu orman yangınlarının son durumunu İletişim Başkanlığı sosyal medyadan paylaştı.

Türkiye'yi yasa boğan yangınlara ilişkin Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığının yaptığı açıklamaya göre,

Son 6 günde ülkemizde meydana gelen 154 adet orman yangınının 145'i devletimizin tüm imkanları seferber edilerek kontrol altına alınmıştır. (03 Ağustos 09.30 itibarıyla) 

ifadelerine yer verildi.

9'u devam eden yangın yerleri ise şöyle:

Antalya 2 Adet yangın

Muğla 5 Adet yangın

Denizli 1 Adet yangın

Isparta 1 Adet yangın 
# Son Durum, malatya, Orman yangınları

03 Ağu 2021 - 10:35 Malatya- Gündem

Muhabir Beyza Nur Gül

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