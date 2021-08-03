ORMAN YANGINLARI DEVAM EDİYOR MU?

Türkiye'nin farklı bölgelerinde meydana gelen;8 kişinin vefat ettiği çok sayıda hayvanın telef olduğu orman yangınlarının son durumunu İletişim Başkanlığı sosyal medyadan paylaştı.
Türkiye'yi yasa boğan yangınlara ilişkin Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığının yaptığı açıklamaya göre,
Son 6 günde ülkemizde meydana gelen 154 adet orman yangınının 145'i devletimizin tüm imkanları seferber edilerek kontrol altına alınmıştır. (03 Ağustos 09.30 itibarıyla)
ifadelerine yer verildi.
9'u devam eden yangın yerleri ise şöyle:
Antalya 2 Adet yangın
Muğla 5 Adet yangın
Denizli 1 Adet yangın
Isparta 1 Adet yangın
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.