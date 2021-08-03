03 Ağu 2021 - 10:25- Gündem G: 03 Ağu 2021 - 10:27

Aşısız eleman çalıştırılmayacak

Ülke genelinde 2 milyonu aşkın esnaf ve sanatkârın çatı kuruluşu olan Türkiye Esnaf ve Sanatkârları Konfederasyonu (TESK) tarafından aşı konusunda toplumsal duyarlılık oluşturulması ve iş yerlerinde aşısız eleman çalıştırılmaması için tüm teşkilata yeni bir genelge gönderildi. 
Aşısız eleman çalıştırılmayacak mask

Daha önce milyonlarca afiş bastırarak 81 ilin tamamına dağıtıp işyerlerine astıran ve billboard duyuruları yapan TESK, aşı için yeni bir genelge hazırlayarak 82 Birlik, 13 Mesleki Federasyon ve 3 bin 200 Oda’ya iş yerlerinde aşısız eleman çalıştırılmaması ve aşıya azami ölçüde duyarlı olunması konusunda uyarılarda bulundu.

“ARTAN VAKALARA KARŞI AŞI YAPTIRMAK HAYATİ ÖNEME SAHİP”

Ülke genelinde son günlerde hızla artan vaka sayıları ve Delta varyantının baş göstermesi sebebiyle aşı olmanın hayati önem taşıdığına işaret eden Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, 

Geçtiğimiz aylarda aşı için bir farkındalık kampanyası başlatarak 2 milyonu aşkın esnafımız ile vatandaşlarımızın mutlaka aşı olması gerektiği konusunda uyarıda bulunmak adına milyonlarca afiş bastırarak 81 ilin tamamına dağıtmış ve billboardlarda aşının önemine dair duyurular yapmıştık. Ancak şu an hızla artan vaka sayıları ve Delta varyantının ülke genelinde yayılması esnaf ve sanatkârlar camiasında yeni bir kapanma endişesi oluşturdu. Pandemiden dolayı bir buçuk yıldır ayakta kalma mücadelesi veren esnafımız tam rahata kavuşacak derken yeni bir kapanmaya tahammül edemez. Vaka sayılarını düşürmenin ve salgından kurtulmanın en önemli adımı aşı olmaktır. Bunun için TESK olarak iş yerlerinde aşısız eleman çalıştırılmaması, maske ve sosyal mesafe kurallarıyla birlikte gelen müşterilerde HES Kodu ile aşı sorgulamasının yapılması hususunda yeni bir genelge hazırlayarak teşkilatımızın tüm birimlerine gönderdik

dedi. (Haber Merkezi)
# TESK, Aşısız Eleman

03 Ağu 2021 - 10:25 Malatya- Gündem

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