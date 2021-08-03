“Ormana yakın yerlerde ateş yakmasınlar”

Orman yangınlarının yaşanmaması için önemli uyarılarda bulunan Malatya Orman İşletme Müdürü Yakup Kalaylı, “En ufak bir dikkatsizlik, ihmal veya kast olduğu zaman ormanlar kısa sürede yanabiliyor. Yanan orman eğer tepe yangını haline geçmiş ise belli bir büyüme oranına erişmişse söndürülmesi çok zor olabiliyor, bazen saatler bazen ise günler sürebiliyor. Bundan dolayı da vatandaşlarımızdan rica ediyoruz, kesinlikle ormana yakın yerlerde veya bağ bahçe gibi yerlerde kesinlikle ateş yakmasınlar” dedi.

Türkiye genelinde çıkan orman yangınları tehlike saçmaya devam ediyor. Olası bir yangın ihbarında bulunacaklar için 122’yi aramalarını söyleyen Malatya Orman İşletme Müdürü Yakup Kalaylı,

Şu anda bütün acil yardım numaralarımız birleşmiş durumda 112’yi arayarak ihtiyaç olan yere ulaşılabiliyor. Yangın esnasında ilk müdahalede elindeki imkânlar ne ise onunla müdahale edilmeli. Bizler bir yangında ilk müdahalede köpük ve su kullanıyoruz ve yangının etrafını iş makineleriyle etrafını çevirerek yayılmasına engel olmaya çalışıyoruz

ifadelerini kullandı.

“TOPLAM 18 YANGINIMIZ OLDU”

Malatya genelinde yaşanan orman yangınlarıyla alakalı bilgiler veren Kalaylı,

Malatya İl genelinde 2021 yılında Haziran ayının başı itibari ile yangınlar başladı. Şu ana kadar toplam 18 yangınımız oldu. Bu yangınların bir tanesi hariç küçük ölçekli yangınlardı. Doğanyol Poyraz Mahallesi’ndeki yangında 15 hektar bir ardıçlık ve meşelik alanlar tahrip oldu. Türkiye genelinde şu anda bir kuraklık döneminden geçiyoruz. Özellikle rüzgârın belirli bir kilometre hızın üstüne çıkması ve neminde yüzde 40’ın altına düştüğü zamanlarda yangın riskleri çok daha fazla oluyor. Ormanlar bu havalarda resmen birer çıra gibi oluyor. En ufak bir dikkatsizlik, ihmal veya kast olduğu zaman ormanlar kısa sürede yanabiliyor. Yanan orman eğer tepe yangını haline geçmiş ise belli bir büyüme oranına erişmişse söndürülmesi çok zor olabiliyor bazen saatler bazen ise günler sürebiliyor. Şu anda olduğu gibi Manavgat’taki, Marmaris’teki Bodrum’daki yangınlar büyük yangın sahalarına geçmiş durumdalar bu tür yangınlarda hava aracı dahi kullanılsa maalesef ki söndürülmesi çok zaman alıyor. Çünkü rüzgâr sürekli yön değiştiriyor tam soğutulduğu bir alanda bile yeniden alevlenme oluyor. Bundan dolayı da vatandaşlarımızdan rica ediyoruz kesinlikle ormana yakın yerlerde veya bağ bahçe gibi yerlerde kesinlikle ateş yakmasınlar

diye konuştu.

İlçelerde çıkan yangınlara müdahale eden vatandaşlara teşekkür eden Kalaylı, “Şu an çok riskli bir dönem geçiriyoruz böyle bir durumla karşı karşıya geldiğimiz zaman hem vatandaşlarımızın bağları, bahçeleri, evleri hem de ormanlarımız tahrip olmuş oluyor. Malatya Orman İşletme Müdürlüğü olarak şu an Doğanşehir’de, Pütürge’de Malatya Battalgazi’de, Hekimhan, Arapgir gibi ilçelerimizde yangın ekiplerimiz mevcut yangınla ilgili herhangi bir ihbarda hemen müdahale araçlarımız görevlendiriyoruz. Aynı zamanda Büyükşehir Belediyemizin İl Daire Başkanlarımızla birlikte çalışıyoruz. Bunun dışında en büyük desteklerimiz sayesinde yerel halkımıza bu konuda çok teşekkür ediyorum, yerel halkımız bizler daha ulaşmadan ellerindeki araç gereçlerle yangınlara müdahale ediyor. Vatandaşlarımızdan aynı desteği bekliyoruz ve teşekkür ediyoruz. Ekim ayının sonuna kadar ateşe çok dikkat edilmesi gerektiğini söylüyoruz” sözlerine yer verdi.

“Şu anda bütün acil yardım numaralarımız birleşmiş durumda 112’yi arayarak ihtiyaç olan yere ulaşılabiliyor” diyen Kalaylı, şu şekilde konuştu:

Yangın esnasında ilk müdahalede elindeki imkânlar ne ise onunla müdahale edilmeli. Bizler bir yangında ilk müdahalede köpük ve su kullanıyoruz ve yangının etrafını iş makineleriyle etrafını çevirerek yayılmasına engel olmaya çalışıyoruz. Vatandaşlarımız ilk müdahalede bulunurken kendilerini riske atmadan ellerindeki imkânla ile müdahalede bulunmaları gerekir. Yangın sonrası ekimlerde en az bir yıl beklemeyi öneriyoruz. Malatya’da çoğunluk meşe ağaçları olduğu için olası bir yangından sonra bir ekin yapılmadan beklenmesini öneriyoruz, meşe ağaçları yangına dayanıklı, sürgün verebilme kabiliyetindeki ağaçlardır. eğer tamamen yanmamış işe sürgün verebiliyor o yüzden kesmeye gerek kalmıyor. Malatya’da genelde yüzde 70 oranında meşelerden bekliyoruz ve çok büyük oranda da canlandığını görüyoruz. Eğer ağaçlar sürgün vermemiş ise yeniden fidan ekimleri yapıyoruz vatandaşlarımızı da bu fidan dikme eylemine dâhil ediyoruz. Geçen yıl Malatya’da fidan dikimleri olmuştu bu yılda 11 Kasım’da ağaç dikimleri olacak. Vatandaşlarımız geleceğe destek kampanyasından destek olabilirler.