03 Ağu 2021 - 09:48- Gündem G: 03 Ağu 2021 - 09:51

Arslantepe’de çalışmalar başlıyor  

Türkiye'nin 19'uncu varlığı olarak UNESCO Dünya Miras Listesi'ne kaydedilen Arslantepe Höyüğü’nde çalışmalar başlayacak. Kalıcı listeye giren Arslantepe’de ayrıca yeni dönem kazı çalışmaları da başlayacak.

FERDİ DURDU
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Arslantepe’de çalışmalar başlıyor   mask

Duvarlarına renkli figürler işlenmiş kerpiçten sarayı, 5 bin 500 yıllık geçmişe sahip tapınağı, kılıç ve mızraklarıyla tarihe ışık tutan ve UNESCO Dünya Miras Kalıcı Listesi'ne giren Arslantepe Höyüğü’nde bundan sonraki süreçte saha çalışmaları yapılacak.

M.Ö. 4'üncü bin yıl boyunca Doğu Anadolu ve Mezopotamya toplumlarında devletin oluşum sürecindeki esaslı değişiklikleri gösteren Arslantepe Höyüğü çevrim içi düzenlenen 44. Dünya Miras Komitesi toplantısında alınan kararla dünya mirası oldu. UNESCO Dünya Miras Kalıcı Listesi'ne giren Arslantepe Höyüğü’nde bundan sonraki süreçte korumaya yönelik çalışmalar yapılacak.

ARSLANTEPE YÖNETİM PLANI KAPSAMINDA ÇALIŞMALAR YÜRÜTÜLECEK

UNESCO Kalıcı Listesi’ne giren Arslantepe Höyüğü’nde yakın zamanda yeni dönem kazı çalışmaları başlayacak. Bu dönemde kazı çalışmaları devam ederken, bundan sonraki süreçte UNESCO’ya verilen taahhütlerin yerine getirilmesi için çalışmalara başlanacak. Bu noktada ilk etapta bir karşılama merkezinin oluşturulması planlanıyor. Ziyaretçi planının da oluşturulacağı höyükte, ilk etapta korumaya yönelik çalışmalar gerçekleştirilecek.

UNESCO’ya verilen taahhütler arasında karşılaşma merkezi, sokak sağlıklaştırma, kazı yapılan alanların çatısının tamamlanması, güvenlik, rehber ve kamera sayısının artırılması gibi çalışma yer alıyor. Bu çalışmaların hepsi Arslantepe Yönetim Planı kapsamında gerçekleştirilecek.

Koruma amaçlı imar planının da yapıldığı Arslantepe Höyüğü’nde bu dönemki kazı çalışmalarının 8 Ağustos’ta başlaması bekleniyor.

# unesco, arslantepe höyüğü, malatya, Arslantepe44

03 Ağu 2021 - 09:48 Malatya- Gündem

Muhabir Ferdi Durdu

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