İhale Rezaleti!

Elazığ’ın Sivrice ilçesinde 24 Ocak 2020’de meydana gelen 6,8 büyüklüğündeki depremde etkilendikleri iddia edilerek, Malatya Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ve Malatya Valiliği YİKOB tarafından yıkım listesine alınan ancak usulsüz ve ihalesiz şekilde yıkılmak istenince dava ve soruşturma konusu yapılan okulların ardından sivillere ait binaların yıkımında da usulsüzlük yapıldığı iddia edilirken, İçişleri Bakanlığı Müfettiş Raporu’nda, “Ön inceleme konusu yıkım işlerinin söz konusu firmalara ihalesiz olarak verildiği ve fiyat teklifi alınan diğer firmaların evraklarının da bu firmalarca YİKOB’a getirildiği şeklindeki beyanları doğrular nitelikte olduğu anlaşılmış ve ihalesiz olarak bahse konu 3 firmaya verilen yıkım işlerini mevzuata uygun hale getirilmesi amacıyla YİKOB tarafından doğrudan temin evraklarının düzenlendiği” ifadeleri yer aldı.

SKANDAL DETAYLAR

Elazığ-Sivrice merkezli 24 Ocak 2020 tarihli 6,8 büyüklüğündeki depremde etkilendikleri iddia edilerek, Malatya Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü tarafından yıkım listesine alınan ancak usulsüz ve ihalesiz şekilde yıkılmak istenince dava ve soruşturma konusu yapılan okullarla ilgili idari soruşturma tamamlanmış ve skandal detayların yer aldığı ve birçok görevli hakkında soruşturma izni verilmişti. Çevre ve Şehircilik Malatya İl Müdürlüğü ve Malatya Valiliği YİKOB yetkilileri ve A.T.G. isimli bir kişinin adlarının karıştığı, depremde etkilendiği belirtilen ve hakkında yıkım kararı verilen okul yıkımlarının ardından sivil vatandaşlara ait binaların yıkımlarında da usulsüzlük yapıldığı iddia edildi.

Usulsüzlüklere ilişkin olarak başlatılan idari soruşturmanın ardından Vali Aydın Baruş imzasını taşıyan ‘soruşturma izni’ raporunda, 24 Ocak 2020 tarihli 6,8 büyüklüğündeki depremin ardından yıkılmasına karar verilen sivillere ait binaların yıkım işlerinin önceden belirlenen firmalara ihalesiz olarak verildiği, fiyat teklifi alınan diğer firmaların evraklarının da önceden belirlenen bu firmalarca YİKOB’a getirildiği, ihalesiz olarak bahse konu 3 firmaya verilen yıkım işlerini mevzuata uygun hale getirilmesi amacıyla YİKOB tarafından doğrudan temin evraklarının düzenlendiği öne sürüldü.

DOĞRUDAN TEMİN YÖNTEMİYLE 15 BİNANIN YIKIM İŞİ VERİLMİŞ

Vali Aydın Baruş imzasını taşıyan soruşturma izni raporunda yer alan bazı iddia, tespit ve detaylar şu şekilde:

“Doğrudan temin yöntemiyle 15’e yakın binanın yıkım işinin verildiği iddiaları ile ilgili olarak; bilgisine başvurulan M.A. ve B.Ö., A.T.G. ile H.B.A. vasıtasıyla tanıştıklarını, A.T.G. ile ortak olarak her hangi bir iş yapmadıklarını ve YİKOB’dan aldıkları işleri de kendi firmaları adına aldıkları, A.T.G. ise yıkım işi yapan firmalarla beraber Çevre ve Şehircilik İl Müdürü F.O.’nun yanına gittiklerini, bu görüşmede H.B.A., B.Ö. ve M.A.’nın bulunduğunu, F.O.dan yıkım işlerinin Malatyalı firmalara verilmesini istediklerini, bu kapsamda Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ile YİKOB’dan H.B.A., B.Ö. ve M.A. adına farklı tarihlerde 15 adet binanın yıkım işini aldıklarını, bu işlerde fiyat teklifi alınan firmaların evraklarının tamamının kendilerince idareye verildiğini ve bu firmaların evraklarını birlikte iş yaptıkları firmaların getirdiğini, bu işlerin her hangi bir ihale yapılmadan H.B.A., B.Ö. ve M.A.’ya verildiğini ve bunun karşılığında bina başına bahse konu firmalardan 3 bin ile 5 bin TL arasında para aldığını, ancak bu işlerin alınması için ne F.O. ne de başka bir kişiye para vermediğini ifade ettikleri” yer aldı.

Soruşturma izni raporunda ayrıca, şu ifadelere de yer verildi:“…Ön inceleme konusu yıkım işlerinin söz konusu firmalara ihalesiz olarak verildiği ve fiyat teklifi alınan diğer firmaların evraklarının da bu firmalarca YİKOB’a getirildiği şeklindeki beyanları doğrular nitelikte olduğu anlaşılmış ve ihalesiz olarak bahse konu 3 firmaya verilen yıkım işlerini mevzuata uygun hale getirilmesi amacıyla YİKOB tarafından doğrudan temin evraklarının düzenlendiği…”

5 KİŞİYE SORUŞTURMA İZNİ

Vali Aydın Baruş tarafından; YİKOB tarafından bahse konu 3 firmaya verilen yıkım işlerine ilişkin piyasa fiyat araştırmalarında imzalarının bulunduğu, fiyat tekliflerine ilişkin diğer firmalara ait bilgi ve belgelerin yıkım işlerini alan firmalar tarafından YİKOB’a verildiğinin, dolayısıyla bu piyasa fiyat araştırmalarının usulüne ve mevzuata uygun olarak yapılmadığının görüldüğü iddiasıyla Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığında görevli K.B., A.A. ve C.B. ile YİKOB İdari ve Mali İşler Müdürlüğünce bahse konu yıkım işlerinin bu firmalara ihalesiz olarak verildiğinin ve bu şekilde haksız menfaat sağlandığının görüldüğü iddiasıyla Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı İdari ve Mali İşler Müdürü S.D. ve Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ve YİKOB İdari ve Mali İşler Müdürlüğünce bahse konu yıkım işlerinin bu firmalara ihalesiz olarak verildiğinin ve bu şekilde haksız menfaat sağlandığının görüldüğü iddiasıyla Yatırım İzleme eski müdür vekili ile Çevre ve Şehircilik İl Müdürü F.O. hakkında soruşturma izni verildi.

12 KİŞİ HAKKINDA DA SORUŞTURMA İZNİ VERİLMİŞTİ

Skandal detayların yer aldığı ve birçok görevli hakkında soruşturma izninin verildiği Vali Aydın Baruş imzalı raporda; önce işlerin firmalara verildiği, ardından yasal mevzuata uysun diye ihale işlemleri düzenlendiği bilgileri de yer aldı. Raporda, Malatya’da 2020 yılında verilmiş ihaleler hakkındaki en önemli detaylardan birisinde 36 ihalede ortalama tenzilat oranının yüzde 6-7 olduğu, çevre illerde yapım ihalelerinin ortalamasının ise yaklaşık yüzde 30 olduğu kaydedildi. Bir başka detayda, sürekli aynı firmaların pazarlık usulüyle yapılan ihalelere davet edildiği tespitine yer verildi. Bir firma 28, bir firma 26 defa, bir firma 19 defa, bir firma 18 defa 2020 yılı içinde pazarlık usulüyle yapılan ihaleye davet edildikleri belirlendi.

Elazığ- Sivrice merkezli 24 Ocak 2020 tarihli 6,8 büyüklüğündeki depremde etkilendikleri iddia edilerek, Malatya Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü tarafından yıkım listesine alınan, ancak usulsüz ve ihalesiz şekilde yıkılmak istenince dava ve soruşturma konusu yapılan okullarla ilgili idari soruşturma kapsamında, 1’i il müdürü toplam 12 kişi hakkında soruşturma izni verilmişti.