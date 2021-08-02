‘Küme düşer miyiz?’ Korkusu Sardı

Transferde Sessizlik Tedirginlik Yaratıyor!

Süper Lig’de bu sezon beşinci kez mücadele edecek olan Yeni Malatyaspor’da sezon başı transfer süreci beklenildiği gibi iyi geçmiyor. İki ve üçüncü etap hazırlık kampını ağırlık olarak genç ve Süper Lig tecrübesi olmayan oyuncu grubuyla Bolu Abant’ta tamamlayan sarı kırmızılılarda, önceki sezonki kadroda yer alan Stevie Mallan ve Benjamin Tetteh dışında lig tecrübesi olan sadece 2 futbolcu transfer edildi. Önceki sezon küme düştükten sonra TFF’nin aldığı kararla ligde kalan, bu yılda ligi küme düşme hattının birkaç basamak üzerinde tamamlayan Doğu Anadolu ekibinde, iki sezon boyunca üst üste yaşanan mali ve sportif başarısızlıklara rağmen yönetim, ‘hatalardan ders çıkaracaklarını’ ifade ederek, göreve devam etmişti. Ancak gelinen noktada Süper Lig’in başlamasına iki haftadan az bir süre kalmasına rağmen eksik mevkilere hala oyuncu transfer edilmemesi bu yıldan işlerin pek yolunda gitmeyeceği anlamını taşıyor.

BU NASIL BİR STRATEJİ?

Sarı kırmızılı kulübün 2019-2020 ve 2020-2021 sezonu mali kongrelerinde yaptığı açıklamalarda kendisine yöneltilen ‘transferde şeffaflık’ eleştirilerine hedef şaşırtarak cevap verdiği konuşmasında kulübün kapılarını açarak ‘hodri meydan’ diyen başkan Adil Gevrek, Benjamin Tetteh’in ve Cengizhan Akgün’ün bonservis ücretleri dışındaki transfer rakamlarını kamuoyuyla paylaşmadı. Bugüne kadar Benjamin Tetteh, Rayane Aabid, Oussama Haddadi, Stevie Mallan ve Mert Örnek dışında bazı genç oyuncuları renklerine bağlayan sarı kırmızılı yönetim şeffaf olmadığı gibi transfer sürecini de yavaş ilerletiyor. Transfer sezonu başında temasa geçtiği birçok oyuncuyla anlaşma sağlayamayan yönetimin genç ve tecrübesiz oyuncuları bir yıllık kiralık olarak veya kısa süreli sözleşme imzalatarak nasıl bir strateji izlediği camia tarafından da merak ediliyor.

Öte yandan 2021-2022 sezonunda sarı kırmızılı ekibin kadrosuna yer alacak olan futbolcuların lisans işlemleri de devam ediyor. Türkiye Futbol Federasyonu’nun sitesinde yer alan bilgiye göre Yeni Malatyaspor’un bugüne kadar Rayane Aabid, Ahmet Eyüp Türkaslan, Benjamin Tetteh, Cengizhan Akgün, Mert Örnek, Oussama Hadadi ve Taha Gür’ün lisans işlemlerinin tamamlandığı görüldü.

Ayrıca yaklaşık 2 milyon taraftarı olan bir futbol kulübünün camiayı bilgilendirmek için sadece sosyal mecraları kullanması, bugüne kadar yöneticilerin belli birkaç ulusal medya kuruluşu dışında hiçbir basın kuruluşuna transferler ve takımdaki son durum hakkında açıklamada bulunmaması da tepkilere neden oluyor.