Hamleler Birincilik İçin Yapıldı

Malatya Satranç Küçükler İl Birinciliği yapıldı. Türkiye Küçükler Satranç Şampiyonasına katılacak sporcular öncelikle illerde yapılan Küçükler İl Birinciliği yarışmalarına katılıyorlar. Malatya Satranç Merkezi’nde yapılan Küçükler İl Birinciliği seçmelerine 40 sporcu katıldı. Dereceler şöyle oluştu:
2010 Genel: 1. Ahmet Utku Tufan, 2. Mustafa Salih Keleş, 3. Kerem Aydemir
2011 Genel: 1. Heval Yapıcı, 2. Roni Doğan, 3. Kayra Davut Aktepe
2012 Genel: 1. Aziz Arda Tahtalı 2. Nehir Karakoç, 3. Rıdvan Reha Kurt
2012 Kızlar: 1. Ecem Sümeyra Yılmaz, 2. Hatice Elif Özelçi, 3. Fatma Ada Bakırcı
2013 Genel: 1. Renas Yapıcı, 2. Üstün Berken, 3. Ata Bakırcı
2013 Kız: 1. Duru Köseoğlu
2014 Kız: İpek Zümra Erdem
2009 Genel: 1. Doğa Özgür
Malatya Yıldızlar İl Birinciliği (13-18 Yaş aralığı) 07-08 Ağustos 2021 tarihlerinde Malatya GSİM Yerleşke Şeker Kompleksi’nde turnuva direktörü Cemal Gürsel Toy yönetiminde gerçekleştirilecek. Yarışmaya katılmak isteyenler www.malatyatsf.org.tr sitesinden detaylı bilgi alabilirler.
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Yorum yazarak Malatya Busabah Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.