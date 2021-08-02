Hamleler Birincilik İçin Yapıldı

Malatya Satranç Küçükler İl Birinciliği yapıldı. Türkiye Küçükler Satranç Şampiyonasına katılacak sporcular öncelikle illerde yapılan Küçükler İl Birinciliği yarışmalarına katılıyorlar. Malatya Satranç Merkezi’nde yapılan Küçükler İl Birinciliği seçmelerine 40 sporcu katıldı. Dereceler şöyle oluştu:

2010 Genel: 1. Ahmet Utku Tufan, 2. Mustafa Salih Keleş, 3. Kerem Aydemir

2011 Genel: 1. Heval Yapıcı, 2. Roni Doğan, 3. Kayra Davut Aktepe

2012 Genel: 1. Aziz Arda Tahtalı 2. Nehir Karakoç, 3. Rıdvan Reha Kurt

2012 Kızlar: 1. Ecem Sümeyra Yılmaz, 2. Hatice Elif Özelçi, 3. Fatma Ada Bakırcı

2013 Genel: 1. Renas Yapıcı, 2. Üstün Berken, 3. Ata Bakırcı

2013 Kız: 1. Duru Köseoğlu

2014 Kız: İpek Zümra Erdem

2009 Genel: 1. Doğa Özgür

Malatya Yıldızlar İl Birinciliği (13-18 Yaş aralığı) 07-08 Ağustos 2021 tarihlerinde Malatya GSİM Yerleşke Şeker Kompleksi’nde turnuva direktörü Cemal Gürsel Toy yönetiminde gerçekleştirilecek. Yarışmaya katılmak isteyenler www.malatyatsf.org.tr sitesinden detaylı bilgi alabilirler.