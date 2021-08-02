“Birlik ve beraberliğimiz herkesin dilinde”

Tekirdağ Malatyalılar Derneği Başkanı Mehmet Barut, Tekirdağ’da oturan Malatyalı sayısı her geçen yıl arttığını ifade ederek,

Pandemide fazla bir araya gelemiyoruz ancak Malatyalıların birlik ve beraberliği burada herkesin dilindedir. Biz her arkadaşımızın sorunlarını, dertlerini dinliyoruz. Yeni tayin olan her arkadaşımıza ziyaret edip, onun her türlü ihtiyaçlarına yardımcı oluyoruz

dedi.

Tekirdağ Malatyalılar Derneği Başkanı Mehmet Barut, ilde Malatyalıları toplayıp, bir araya getiren bir isim olarak dikkat çekiyor. “Ben onların başkanı değil, abisiyim” diyen Barut, 2016 yılında kurulan dernekte yaptığı faaliyetler ile Malatya’nın kültürünü ve mutfağını tanıtıyor.

SADIKOĞLU’NDAN ZİYARET

Sadıkoğlu, ziyaretle ilgili sosyal medya hesabından,

Hemşerilerimizin farklı şehirlerde bir çatı altında toplanmaları ve dayanışma içerisinde olmalarından büyük mutluluk duyuyoruz. Tekirdağ ziyaretimiz kapsamında, Tekirdağ Malatyalılar Derneği Başkanımız Mehmet Barut ile bir araya gelerek yapılan çalışmalar üzerine istişarelerde bulunduk. Değerli başkan ve dernek üyelerine çalışmalarında başarılar diliyorum

paylaşımını yaptı.

DERNEK ÜYELERİ ARASINDA KİMLER VAR?

Tekirdağ Malatyalılar Derneği’nin üyeleri arasında Tekirdağ Halk Sağlığı Grup Başkanı Dr. Hacı Bayram Zengin, Kapaklı Kaymakamı Bülent Hamitoğlu, Çorlu İlçe Sağlık Müdürü Dr. Ali Rıza İçel, Doç. Dr. Numan Karasalan, Dr. Selami Gürkan, Op. Dr. Erol Olgun, Tekirdağ Hakimleri Mücahit Göker, Hüseyin Şahin, Muhammed Güler, Tekirdağ’da görev yapan Dr. Levent Cem Mutlu, Müteahhit Ali Çetin, Dr. Ahmet Yolcu, Dr. Damla İnce, Dr. Yurdagül İlgen, Dyt. Ezgi Güner, Av. Cem Karaca, Diş Hekimi Celal Erdoğan, Milli Eğitim Müfettişi Tülay Alkan, Okul Müdürü Bekir Behçet Yazıcıoğlu, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünde görevli Nurulah Özer, Üniversite personeli Resul Yılmaz, Esnaf Adnan Evci, İstanbul Seyahat firmasının müdürü Mustafa Gönül yer alıyor. ayrıca Tekirdağ’da görev yapıp tayini çıkan Malatyalı kamu görevlilerinden Vali Yardımcıları Mahmut Yıldırım, Aydın Tetikoğlu, Bekir Sıtkı Hanlıoğlu ile Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Tekirdağ İl Müdürü iken Bursa İl Müdürü olarak atanan Hasan Yılmaz ve isimlerini yazamadığımız yüzün üzerinde eğitimci, kamu çalışanı yer alıyor.

(Bülten)