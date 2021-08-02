02 Ağu 2021 - 15:02- Eğitim G: 02 Ağu 2021 - 15:07

Malatya Turgut Özal Üniversitesi öğretim üyesi alacak

Malatya Turgut Özal Üniversitesi 10 öğretim üyesi alacağını duyurdu.
Malatya Turgut Özal Üniversitesi öğretim üyesi alacak mask

Basın ilan kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yer alan ilana göre, ''Üniversitemiz birimlerinde istihdam edilmek üzere 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği ilgili maddeleri uyarınca ve Üniversitemiz Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönergesi hükümlerini sağlamış olmak koşulu ile ilanda belirtilen özel koşullar doğrultusunda Öğretim Üyesi alınacaktır.'' ifadelerine yer verildi.

Söz konusu ilana son başvuru tarihi 17 Ağustos olarak belirtildi.

İlana ulaşmak için tıklayınız...

02 Ağu 2021 - 15:02 Malatya- Eğitim

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