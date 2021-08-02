Mahkemeden Satılık Bina

Basın ilan kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yer alan ilana göre, ''Tapunun Malatya İli, Yeşilyurt İlçesi, Yeşiltepe Mah.2867 parsel her türlü Belediye ve Altyapı hizmetlerinde faydalanır üzerinde çeşitli yaşlarda hurma, kayısı, çam ve dut ağaçları mevcuttur.iki katlı yığma bir yapı bulunmakta zemin katı bir mahali dükkan kalan kısmı konut olup yapının Zemin katında bulunan konutta 2 oda, 1 salon, mutfak, wc ve banyo bulunmaktadır. 1. Katında ise 2 oda, 1 salon, mutfak, wc, banyo ve iki adet balkon bulunmaktadır. Yapının giriş kapısı demir doğrama olup çatısı ahşap üzeri kiremit kaplamadır. Konutun iç kapı ve pencereleri ahşap doğramadır. Yapıda aynı zamanda sıcak su ihtiyacını karşılama amaçlı güneş enerjisi mevcuttur.'' ifadeleri yer aldı.

Söz konusu binanın muhammen bedeli ise 280.590 ₺ olarak belirtildi.

İlana ulaşmak için tıklayınız...