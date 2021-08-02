02 Ağu 2021 - 14:23- Asayiş G: 02 Ağu 2021 - 14:26

Yardım adı altında kayısı toplayan şahsa 5 bin lira ceza

Malatya’nın Akçadağ ilçesinde yardım adı altında kayısı toplayan şahsa 5 bin 455 TL para cezası uygulandı.
Yardım adı altında kayısı toplayan şahsa 5 bin lira ceza mask

Edinilen bilgilere göre olay, geçtiğimiz gün Akçadağ ilçesi Taşolar Mahallesi’nde yaşandı. İddiaya göre, yardım adı altında 1 şahsın kayısı topladığı ihbarını alan jandarma ekipleri bölgeye giderek çalışma yaptı. Ekiplerin çalışmaları esnasında söz konusu şahıs yakalandı. İzinsiz yardım toplayan şahsa 2860 sayılı Yardım Toplama Kanunu'nda geçen ilgili makamlardan izin almadan yardım toplamaktan 5 bin 455 TL para cezası uygulandı.

(İHA)
# malatya, asayiş, kayısı
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02 Ağu 2021 - 14:23 - Asayiş

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