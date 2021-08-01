Yeşilyurt Belediyespor Dilsöz’e mi Emanet?

TFF 3. Lig ekibi Yeşilyurt Belediyespor ile güç birliği anlaşması yapan Yeni Malatyaspor’da transfer çalışmaları sürüyor. Sarı kırmızılı ekibin pilot takımı olması için girişimlerin sürdüğü Yeşilyurt Belediyespor’da teknik direktörlüğe Mesut Dilsöz’ün getirileceği konuşuluyor. Geçtiğimiz günlerde Yeni Malatyaspor’un Altyapı Gençlik Geliştirme Teknik Sorumluluğu görevine getirilen Dilsöz’ün sarı kırmızılı kulübün transfer ettiği genç oyuncularla birlikte Yeşilyurt Belediyespor’a geçeceği iddia edildi. Her iki kulüpten de bugüne kadar güç birliği anlaşması hakkında detaylı bilgi kamuoyuyla paylaşılmazken, liglerin başlamasına sayılı günler kala Yeşilyurt Belediyespor’un nasıl bir yapılanmaya gideceği spor kamuoyu tarafından merakla bekleniyor.