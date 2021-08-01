YKS 2021 sonuçları açıklandı. Şimdi adayları tercih maratonu bekliyor. Üniversite adayları, resmi tercihlerini 5 Ağustos ile 13 Ağustos 2021 tarihleri arasında yapabilecek. Sınav sonuçlarının 4 Ağustos 2021 tarihinde açıklanması bekleniyordu. Sonuçların erken açıklanması adaylara üniversite tercihleri için zaman kazandırmış olacak. Peki, Üniversite tercihleri nasıl yapılmalı? 2021 YKS'de başarı sırasına göre mi tercih yapılmalı? 2021 YKS tercih sürecinde dikkat edilecek noktaları Eğitim Uzmanı ve Mercan Eğitim Kurumları Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Özcan MERCAN’a sorduk adayların dikkat etmesi gereken noktaları bizlere anlattı. Dr. Özcan MERCAN tercih döneminde dikkat edilmesi gereken bir çok kriter olduğundan ve tercihlerin başarı sıralaması göz önünde bulundurularak hazırlanması gerektiğini belirtti. ‘Geçen yıla göre başarı sıralarında bir farklılaşma var. Başarı sırası çok önemli. Her sene puanlar değişiklik gösteriyor ama başarı sıralarıyla tercih yapmak çok daha doğru bir yol göstericidir’ ifadelerini kullanan eğitim uzmanı Dr. Özcan MERCAN öğrencilerin dikkat etmeleri gereken noktaları da sıraladı.

Dr. Özcan MERCAN’ a göre doğru tercih adımları işte şöyle:

1.Yükseköğretim Programları ve Kontenjanlar Kılavuzu mutlaka okunmalı ve bu kılavuza göre hiçbir ön şart gözetilmeksizin istek sırasına göre tercih edeceğiniz tüm program ve bölümler belirlenmeli.

2. Tercihler kesinlikle başarı sırasına göre yapılmalıdır.

3. Hangi tür üniversiteye gitmek istediğinizi bilerek tercih listesini oluşturmalısınız. Üniversiteleri dört ayrı kategoriye ayırmak mümkündür;

a.Devlet Üniversiteleri;

b.Vakıf Üniversiteleri

c. KKTC de bulunan Üniversiteler

d.Yabancı Üniversiteler

4. Tercih aralığına dikkat etmek gerekli. Başarı sıralamasının üstündeki üniversite ile tercihe başlayıp, başarı sıralamasının altındaki üniversite ile tercihler noktalanmalıdır.

5. Farklı puan türlerinden tercih yapacak adaylar tercih listelerini, her alandan en çok istedikleri bölümlere göre oluşturulmalı.

Eğitim Uzmanı Dr. Özcan Mercan konuşmalarına son verirken ‘Tercihlerde teknik hatalar çok sık yaşanıyor. Sıralama hataları yapılıyor. Genellikle bölüm sıralaması konusunda öncelikler iyi belirlenmeli. Bazen istekler aklın önüne geçiyor ve çoğu zaman hayalci tercihler oluşturuluyor. Başarı sıralaması ile tercihler birbirine ne kadar yakın olursa başarı da size o kadar yakın olacaktır’ dedi.