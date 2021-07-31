31 Tem 2021 - 14:46- Asayiş G: 31 Tem 2021 - 16:16

18 ayda 557 torbacı cezaevine gönderildi

Malatya İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince son 18 ayda yürütülen operasyonlar sonucunda torbacı olarak tabir edilen sokakta uyuşturucu satışı yapan toplam da 557 kişi tutuklandı. 18 ayda 90 planlı operasyon gerçekleştiren Emniyet narkotik ekipleri, haftada bir kez operasyon yapma kabiliyetini gösterdi.

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18 ayda 557 torbacı cezaevine gönderildi mask
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Malatya İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, son dönemde sokakta uyuşturucu satanlara yönelik çalışmalarını yoğunlaştırdı. Emniyet Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince 1 Ocak 2020 ile 30 Haziran 2021 tarihleri arasında 18 ayda pandemi ve kısıtlamalara karşın torbacı olarak tabir edilen sokakta uyuşturucu satanlara yönelik olarak 90 planlı operasyon gerçekleştirdiği belirtildi. Buna göre; operasyonlar da toplam 4 bin 209 şüpheli hakkında işlem yapılırken, bunlardan 557 şüphelinin tutuklandı, 158’i ise adli kontrolle serbest kaldı.

-Neler ele geçirildi?

18 ayda gerçekleştirilen 90 operasyon da 328 kilo eroin, 320 kilo 509 gram kubar esrar, 10 kilo 960 gram toz esrar, 18 gram plaka esrar, 7 kilo 933 gram reçine esrar, 1.677ecstasy hap, 10 kilo 595 gram Metamfetamin, 72 adet Captogan, 33 gram kokain, 27 kilo 667 gram Sentetik Kannobinoid, 106 bin 861 adet sentetik yeşil reçeteye tabi ilaç, 5 bin 634 kök kenevir ve 889 Skunk ele geçirildi.

Pandemi ve sokağa çıkma kısıtlamasına karşın Emniyet narkotik ekiplerinin, haftada bir kez operasyon yapma kabiliyetini gösterdiği görüldü.

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31 Tem 2021 - 14:46 Malatya- Asayiş

Muhabir Ferdi Durdu

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