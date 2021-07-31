31 Tem 2021 - 14:43- Spor G: 31 Tem 2021 - 14:45

YMS Mete Sevinç'le anlaştı

Yeni Malatyaspor, 23 yaşındaki stoper Mete Sevinç ile 3 yıllık sözleşme imzaladı.
YMS Mete Sevinç'le anlaştı mask

Yeni Malatyaspor, 2021-2022 sezonu öncesi transfer çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Sarı-siyahlı ekip, son olarak Turgutluspor forması giyen 23 yaşındaki Mete Sevinç ile 3 yıllık sözleşme imzaladı. Doğu Anadolu ekibi transferi sosyal medya hesabından, ‘Hoş geldin Mete Sevinç’ paylaşımıyla duyurdu.

(İHA)
# yeni malatyaspor, malatya
# YENİ MALATYASPOR İLE İLİŞKİLİ:
Olimpiyat şampiyonu oldu! mask
Olimpiyat şampiyonu oldu!
Yeni Malatyaspor'un 3 Haftalık Maç Takvimi Belli Oldu mask
Yeni Malatyaspor'un 3 Haftalık Maç Takvimi Belli Oldu
Erkan'ın Yeni Adresi 2. Lig! mask
Erkan'ın Yeni Adresi 2. Lig!
YMS’nin Bilet Sayısı 85 Bin Barajında! mask
YMS’nin Bilet Sayısı 85 Bin Barajında!
Nuri Fatih Aydın Ameliyat Oldu mask
Nuri Fatih Aydın Ameliyat Oldu
Maça Gidecekler Dikkat! mask
Maça Gidecekler Dikkat!
Yeni Malatyaspor’dan Fidan Dayanışmasına Destek mask
Yeni Malatyaspor’dan Fidan Dayanışmasına Destek
Kaplan Ligde Fark Yaratacak mask
Kaplan Ligde Fark Yaratacak
Localara Tam Kapasite Seyirci Alınacak mask
Localara Tam Kapasite Seyirci Alınacak
Göstermelik Kongrede Yönetime Devir Yetkisi! mask
Göstermelik Kongrede Yönetime Devir Yetkisi!

31 Tem 2021 - 14:43 Malatya- Spor

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Malatya Busabah Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Voleybol ve Futbol Turnuvası Düzenlenecek mask
Voleybol ve Futbol Turnuvası Düzenlenecek
Yeni Malatyaspor’dan Fidan Dayanışmasına Destek mask
Yeni Malatyaspor’dan Fidan Dayanışmasına Destek
Kaplan Demir’i Bükemedi! mask
Kaplan Demir’i Bükemedi!
Gevrek’ten Aşı İtirafı! mask
Gevrek’ten Aşı İtirafı!
Yüzme Havuzunun Halka Açık Saatleri Değişti mask
Yüzme Havuzunun Halka Açık Saatleri Değişti
Koleksiyonunda 80 Takımın Atkısı Var mask
Koleksiyonunda 80 Takımın Atkısı Var
Anket Malatya'nın en başarılı siyasetçisi kimdir?

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL