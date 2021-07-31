Sapienza Üniversitesi’nden Arslantepe vurgusu

M.Ö. 4'üncü bin yıl boyunca Doğu Anadolu ve Mezopotamya toplumlarında devletin oluşum sürecindeki esaslı değişiklikleri gösteren Arslantepe Höyüğü, 44. Dünya Miras Komitesi toplantısında alınan kararla, Türkiye'nin 19'uncu varlığı olarak UNESCO Dünya Miras Listesi'ne kaydedildi.
Roma Sapienza Üniversitesi, Arslantepe Höyüğü’nün UNESCO Dünya Miras Listesi'ne kaydedilmesine ilişkin bir paylaşımda bulundu. Üniversitenin paylaşımında, Arslantepe Höyüğü eski Kazı Başkanı Prof. Dr. Marcella Frangipane ile birlikte Arslantepe Höyüğü’nün fotoğrafına yer verildi.
Roma Sapienza Üniversitesi (Sapienza Università di Roma) tarafından yapılan paylaşımda “Arslantepe ve Marcella Frangipane ile Sapienza arkeolojisi için olağanüstü bir ödül” ifadesi yer aldı.
Üniversiteden yapılan açıklama şöyle:
Arkeolog ve Sapienza öğretim görevlisi, Amerikan Ulusal Bilimler Akademisi ve Accademia dei Lincei'nin eski üyesi olan Marcella Frangipane, 22 Temmuz 2021'de Birleşik Krallık'ın ulusal disiplinler, beşeri bilimler ve sosyal bilimler akademisi Londra'daki British Academy'nin Sorumlu Üyesi olarak atandı. 1902 Sapienza Arkeoloji için bir başka prestijli tanıma kurulan bilimler Profesör Frangipane’nin seçiminde eklendi: 1961'den beri, 26 Temmuz 2021 Büyük Üniversitesi kazı parçası, Arslantepe arkeolojik sit üzerinde dahil edilmiş olan UNESCO Dünya Mirası Listesi’ne alınması da. Fırat'ın sağ kıyısından birkaç kilometre uzaklıkta Malatya ovasında yer alan Arslantepe'deki kazı ve araştırma projesi, Türkiye'den araştırmacılardan oluşan bir ekip tarafından altmış yıl boyunca yürütüldü. Sapienza, Türkiye Kültür ve Turizm Bakanlığı ve çok sayıda ulusal ve uluslararası bilim kurumu ile işbirliği içinde. Site, 2019 yılına kadar otuz yıl boyunca Marcella Frangipane ve bugün Francesca Balossi Restelli tarafından yönetiliyor. Beşinci binyıldan Roma çağına kadar bin yıllık bir tarihi vurguladı. Bu kitabeye yol açan en alakalı ve yenilikçi bulgular, bilinen bir kamu sarayının ilk örneğini oluşturan ve devlet toplumlarının ve bürokrasinin kökeninin somut ifadesini oluşturan, MÖ 4. binyıla ait büyük bir saray kompleksi ile ilgilidir. Situ, şimdi Malatya'nın yakındaki arkeoloji müzesinde korunmaktadır. Bu buluntunun benzersizliği, UNESCO tarafından geniş çapta kabul edildiği üzere, olağanüstü koruma durumu, ham topraktaki mimari olması, İtalyan misyonu tarafından dikkatle belgelenmesi ve korunması gibi benzersizdir. Bu tanıma, uzun, sürekli ve sistematik bir araştırma ve yayma faaliyetini taçlandırır.
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.