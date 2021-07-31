31 Tem 2021 - 13:08- Kültür & Sanat

Sapienza Üniversitesi’nden Arslantepe vurgusu

Roma Sapienza Üniversitesi (Sapienza Università di Roma) Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Kurumu olan UNESCO’nun (United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization) Arslantepe Höyüğü’nü kalıcı listeye almasına ilişkin bir paylaşımda bulundu. Sapienza’nın Türkiye Kültür ve Turizm Bakanlığı ve çok sayıda ulusal ve uluslararası bilim kurumu ile işbirliği içinde olduğu kaydedildi.