Yeni Malatyaspor'un 3 Haftalık Maç Takvimi Belli Oldu

2021-2022 sezonu Süper Lig 1, 2 ve 3. hafta müsabakalarının programı açıklandı. Yeni sezon 13 Ağustos 2021 Cuma günü saat 20.30'da oynanacak Beşiktaş-Çaykur Rizespor maçı ile başlayacak. Temsilcimiz Yeni Malatyaspor sezonun açılış haftasında 16 Ağustos Pazartesi günü saat 19.15'te sahasında Trabzonspor'u konuk edecek.
Sarı kırmızılılar 2.haftada 22 Ağustos Pazar günü 21.45'te Gürsel Aksel Stadyumu'nda Göztepe'nin konuğu olacak.
Yeni Malatyaspor Süper Lig’in 3.haftasında 28 Ağustos Cumartesi günü saat 19.15'te evinde Gaziantep FK’yı ağırlayacak.
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Yorum yazarak Malatya Busabah Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.