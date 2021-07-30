Yeni Malatyaspor'un 3 Haftalık Maç Takvimi Belli Oldu

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2021-2022 sezonu Süper Lig 1, 2 ve 3. hafta müsabakalarının programı açıklandı. Yeni sezon 13 Ağustos 2021 Cuma günü saat 20.30'da oynanacak Beşiktaş-Çaykur Rizespor maçı ile başlayacak. Temsilcimiz Yeni Malatyaspor sezonun açılış haftasında 16 Ağustos Pazartesi günü saat 19.15'te sahasında Trabzonspor'u konuk edecek.

Sarı kırmızılılar 2.haftada 22 Ağustos Pazar günü 21.45'te Gürsel Aksel Stadyumu'nda Göztepe'nin konuğu olacak.

Yeni Malatyaspor Süper Lig’in 3.haftasında 28 Ağustos Cumartesi günü saat 19.15'te evinde Gaziantep FK’yı ağırlayacak.