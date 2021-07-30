30 Tem 2021 - 16:28- Gündem G: 30 Tem 2021 - 16:31

Arapgir heyeti göletlerin durumunu görüştü

Malatya Arapgir ilçe kaymakamı Mustafa Dilekli’nin başkanlığındaki heyet, Devlet Su İşleri (DSİ) 9.Bölge Müdürü Mahmut Dündar’ı ziyaret ederek, ilçedeki sulama suyu ile ilgili proje ve göletlerle ilgili istişarede bulundu.

Belgizar Abiri Şimşek
Belgizar Abiri Şimşek Tüm Haberleri
Arapgir heyeti göletlerin durumunu görüştü mask

Arapgir Kaymakamı Mustafa Dilekli, AK Parti İlçe Başkanı Ebubekir Taş, MHP İlçe Başkanı Cengiz Koca ve AK Parti Belediye Meclis Üyesi Metin Bölükbaşı, Devlet Su İşleri (DSİ) 9.Bölge Müdürü Mahmut Dündar’ı ziyaret etti.

Ziyarette; planlama çalışmaları devam eden Arapgir Cevizlidere Göleti, proje yapımı tamamlanan Arapgir Kozluk Regülatörü ve Sulaması, proje yapımı tamamlanan ve bakanlık ihale izni akabinde inşaat ihalesi yapılacak olan Arapgir Deregezen Yeraltı Barajı ve ilk incelemesi yapılan Yaylacık Göleti’nin durumu da görüşüldü.

Bölge Müdürü Mahmut Dündar, ziyaretlerinden dolayı konuklarına teşekkür ederek, memnuniyetini ifade etti.
# malatya, arapgir

30 Tem 2021 - 16:28 Malatya/ Arapkir (Arapgir)- Gündem

Muhabir Belgizar Abiri Şimşek

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