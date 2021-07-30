Arapgir heyeti göletlerin durumunu görüştü

Arapgir Kaymakamı Mustafa Dilekli, AK Parti İlçe Başkanı Ebubekir Taş, MHP İlçe Başkanı Cengiz Koca ve AK Parti Belediye Meclis Üyesi Metin Bölükbaşı, Devlet Su İşleri (DSİ) 9.Bölge Müdürü Mahmut Dündar’ı ziyaret etti.
Ziyarette; planlama çalışmaları devam eden Arapgir Cevizlidere Göleti, proje yapımı tamamlanan Arapgir Kozluk Regülatörü ve Sulaması, proje yapımı tamamlanan ve bakanlık ihale izni akabinde inşaat ihalesi yapılacak olan Arapgir Deregezen Yeraltı Barajı ve ilk incelemesi yapılan Yaylacık Göleti’nin durumu da görüşüldü.
Bölge Müdürü Mahmut Dündar, ziyaretlerinden dolayı konuklarına teşekkür ederek, memnuniyetini ifade etti.
Yorum yazarak Malatya Busabah Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Malatya Busabah Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.