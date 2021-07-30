30 Tem 2021 - 16:24- Siyaset

Arslantepe’yi de siyasi malzeme haline getirdiler

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Malatya İl Başkanı Enver Kiraz, Arslantepe Höyüğü’nün UNESCO Dünya Mirası Kalıcı Listesi’ne alınmasının Malatya adına önemli olduğunu ifade ederek, “Arslantepe kalıcı listeye alındı ancak milletvekilleri, belediye başkanları, herkesin katkı sunduğu bu durum üzerinden ‘ben yaptım’ yarışına girdiler. Düzenledikleri törende sadece AKP ve MHP siyasi parti temsilcilerini davet ederek ayrıştırıcı tavırlarını sürdürdüler” dedi.