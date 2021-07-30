Arslantepe’yi de siyasi malzeme haline getirdiler

Kiraz, Arslantepe’nin dünya tarihi açısından önemli bir yere sahip olduğunu kaydederek,
M.Ö. 4'üncü bin yıl boyunca Doğu Anadolu ve Mezopotamya toplumlarında devletin oluşum sürecindeki esaslı değişiklikleri gösteren Arslantepe Höyüğü, 44. Dünya Miras Komitesi toplantısında alınan kararla, Türkiye'nin 19'uncu varlığı olarak UNESCO Dünya Miras Listesi'ne dahil edildi. Arslantepe’nin kalıcı listeye dahil edilmesi sadece Malatya ve Türkiye için değil, dünya tarihi içinde oldukça önemli. Bu noktada eski kazı heyeti başkanı Prof. Dr. Marcella Frangipane ve emeği geçenlere teşekkür ediyorum
ifadelerini kullandı.
Arslantepe’nin UNESCO Dünya Mirası Kalıcı Listesi’ne alınmasının ardından siyasilerin ‘ben yaptım’ yarışına girdiğini kaydeden Kiraz,
Milletvekilleri ve belediye başkanları üst üste açıklama yaptılar. Hatta bununla da yetinmeyip, Arslantepe Höyüğü’nün önünde canlı yayına katıldılar. Tabii her zaman ki gibi milletvekilleri, belediye başkanları, AK Parti ve MHP İl Başkanları’nın yer aldığı bu etkinliğe diğer siyasi partilerin temsilcileri davet edilmedi. Malatya ve Malatyalıların ortak değeri olan Arslantepe’yi bile siyasi malzeme haline getirdiler. Arslantepe Höyüğü’nün kalıcı listeye alınması sürecinde üst üste açıklamalarla, ‘kendi yaptıkları çalışmalarla’ sürecin bu noktaya geldiğini ifade edenleri bundan sonraki yapılacak çalışmalarda göreceğiz. Her ne kadar Malatya adına gerçekleştirilen kritik ve önemli toplantılara davet edilmesek de Malatya’mız adına yapılan çalışmaları yakinen takip edeceğiz
diye konuştu.
Kiraz, Malatya’da deprem ve pandemi başta olmak üzere birçok önemli toplantıya davet edilmediklerini ifade ederek, şunları söyledi:
Malatya valiliğinde de her yapılan toplantıda milletvekilleri ve belediye başkanları dışında sadece iki partinin temsilcisi yer alıyor. Malatya adına alınan önemli kararlarda diğer siyasi parti temsilcilerinin de bu toplantılarda olması gerekmez mi? Ortak paydamız olan Malatya’mız adına yapılan çalışmalarda birleştirici güç olması gereken valinin bu ayrıma ortak olması bizleri üzmektedir. Bu toplantılara hangi gerekçelerle bu isimler çağrılıyor? Valilik makamında da diğer kurumlarda da bu tür ayrımların yapılmasını kabul etmiyoruz. Ortak paydamız Malatya ise her tür görüşün ve düşüncenin o toplantılarda yer alması gerekir ama bu güne kadar gördük ki sadece belirli düşünceler o toplantılarda yer alıyor. Bizler bir sorumlukla hareket ederek bazen bu ayrıştırıcı tavırlara rağmen Malatya adına olumlu olabilecek bütün durumların yanında olmaya, Malatya için mücadele etmeye, Malatya’yı birleştirmeye katkı sunmaya devam edeceğiz.
(Bülten)
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Yorum yazarak Malatya Busabah Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.