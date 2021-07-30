Yeni Malatyaspor ile sözleşmesi Haziran ayında sona eren savunma oyuncusu Erkan Kaş, TFF 2. Lig Beyaz Grup ekiplerinden Şanlıurfaspor ile 2 yıllık anlaşmaya vardı. Aşırı kiloları ve arkaya kaçırdığı rakip oyuncular yüzünden sürekli eleştiri oklarının hedefi haline gelen Kaş, sarı kırmızılı takımda oynadığı futbolla taraftarlar tarafından istenmeyen adam haline gelmişti. Yönetim geçtiğimiz sezon başında göndermek istediği ancak kendisine kulüp bulamaması yüzünden takımdan ayrılmayan Erkan Kaş, ligde 3 kupada 2 maçta şans bulmuştu.
30 Tem 2021 - 16:16- Spor Güncelleme: 30 Tem 2021 - 16:22
Erkan'ın Yeni Adresi 2. Lig!
Yeni Malatyaspor ile sözleşmesi Haziran ayında sona eren savunma oyuncusu Erkan Kaş, TFF 2. Lig Beyaz Grup ekiplerinden Şanlıurfaspor ile 2 yıllık anlaşmaya vardı.
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.