Erkan'ın Yeni Adresi 2. Lig!

Yeni Malatyaspor ile sözleşmesi Haziran ayında sona eren savunma oyuncusu Erkan Kaş, TFF 2. Lig Beyaz Grup ekiplerinden Şanlıurfaspor ile 2 yıllık anlaşmaya vardı. Aşırı kiloları ve arkaya kaçırdığı rakip oyuncular yüzünden sürekli eleştiri oklarının hedefi haline gelen Kaş, sarı kırmızılı takımda oynadığı futbolla taraftarlar tarafından istenmeyen adam haline gelmişti. Yönetim geçtiğimiz sezon başında göndermek istediği ancak kendisine kulüp bulamaması yüzünden takımdan ayrılmayan Erkan Kaş, ligde 3 kupada 2 maçta şans bulmuştu.