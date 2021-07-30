YMS’nin Bilet Sayısı 85 Bin Barajında!

2019-2020 sezonunun Mart ayı ortasından itibaren stadyumlarda seyircisiz oynanan Süper Lig müsabakaları yeni sezonda sınırlı sayıda seyirci tarafından izlenebilecek. Elektronik bilet tedarikçisi Passolig yeni sezonda da müsabakaların bilet uygulayıcısı olarak hizmet vermeyi sürdürecek. Hali hazırda 2024 yılına kadar kulüplerle anlaşması bulunan Passolig’in, taraftarların maçlara gidememesi nedeniyle hem kulüplerin hem de Passolig'in büyük gelir kaybı yaşaması üzerine anlaşmasının 2025 yılına uzatılacağı konuşulmaya başladı. 6 Milyona yaklaşan kullanıcısı bulunan Passaolig’in listesinin en başında 1 milyon adetten fazla kart sahibi olan iki kulüp bulunuyor.

YENİ MALATYASPOR 10.LİSTEDE

1 milyon 94 bin adetle Galatasaray Türkiye’nin en çok Passolig kartlı taraftarına sahip kulüp. İkinci sırada 1 milyon 30 bin adetle Fenerbahçe geliyor. Süper Lig’de beşinci sezonunu geçirmeye hazırlanan Yeni Malatyaspor 84 bin 956 adetle sıralamada onuncu basamakta bulunuyor. Süper Lig kulüplerinin sahip oldukları passolig kullanıcı sayısı şöyle: Galatasaray 1.114.118, Fenerbahçe 1.030.364, Beşiktaş 837.641, Trabzonspor 324.799, Konyaspor 163.801, Antalyaspor 131.601, Göztepe 93.523, Adana Demirspor 87.294, Kayserispor 86.930, Yeni Malatyaspor 84.956, Sivasspor 75.806, Başakşehir 66.369, Gaziantep FK 65.868, Rizespor 52.431, Alanyaspor 48.373, Giresunspor 32.738, Hatayspor 27.099, Kasımpaşa 21.382, Altay 9.555, Fatih Karagümrük 3.652