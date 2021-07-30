30 Tem 2021 - 15:48- Spor G: 30 Tem 2021 - 15:52

Nuri Fatih Aydın Ameliyat Oldu

Yeni Malatyaspor’un sezon başı hazırlık kampında Gaziantep Futbol Kulübü ile oynadığı maçta çapraz bağları kopan Nuri Fatih Aydın özel bir hastanede ameliyat oldu. Genç oyuncunun geçirdiği ameliyat sonrasında 6-8 ay sahalardan uzak kalacağı öğrenildi.

Ömer Ali Delibaş
Ömer Ali Delibaş Tüm Haberleri
Nuri Fatih Aydın Ameliyat Oldu mask

Sarı kırmızılı kulübün ikinci etap kamp çalışmalarının son gününde Gaziantep Futbol Kulübü ile oynadığı ve 5-1 galip ayrıldığı hazırlık karşılaşmasında sakatlanarak oyundan sedyeyle çıkarılan Nuri Fatih Aydın’ın hastanede yapılan tetkiklerinde sol diz ön çapraz bağının koptuğu tespit edilmişti. 26 yaşındaki orta saha oyuncunun özel bir hastanede geçirdiği ameliyat sonrasına yeşil sahalardan yaklaşık 6-8 ay uzak kalacağı bildirildi. Kulüpten yapılan açıklamada, “Futbolcumuz Nuri Fatih Aydın, Acıbadem Fulya Hastanesi’nde başarılı bir operasyon geçirdi. Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Prof. Dr. Ömer Faruk Taşer tarafından futbolcumuza “sol diz ön çapraz bağ rekonstrüksiyonu” operasyonu yapıldı. Prof. Dr. Taşer, başarılı bir operasyon geçiren futbolcumuzun 6-7 ay sonra tekrar çalışmalara başlayabileceğini belirtti. Nuri Fatih Aydın’a acil şifalar diliyor, bir an önce sahalara dönmesini temenni ediyoruz” ifadelerine yer verildi.
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30 Tem 2021 - 15:48 Malatya/ Yeşilyurt- Spor

Muhabir Ömer Ali Delibaş

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