Nuri Fatih Aydın Ameliyat Oldu

Sarı kırmızılı kulübün ikinci etap kamp çalışmalarının son gününde Gaziantep Futbol Kulübü ile oynadığı ve 5-1 galip ayrıldığı hazırlık karşılaşmasında sakatlanarak oyundan sedyeyle çıkarılan Nuri Fatih Aydın’ın hastanede yapılan tetkiklerinde sol diz ön çapraz bağının koptuğu tespit edilmişti. 26 yaşındaki orta saha oyuncunun özel bir hastanede geçirdiği ameliyat sonrasına yeşil sahalardan yaklaşık 6-8 ay uzak kalacağı bildirildi. Kulüpten yapılan açıklamada, “Futbolcumuz Nuri Fatih Aydın, Acıbadem Fulya Hastanesi’nde başarılı bir operasyon geçirdi. Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Prof. Dr. Ömer Faruk Taşer tarafından futbolcumuza “sol diz ön çapraz bağ rekonstrüksiyonu” operasyonu yapıldı. Prof. Dr. Taşer, başarılı bir operasyon geçiren futbolcumuzun 6-7 ay sonra tekrar çalışmalara başlayabileceğini belirtti. Nuri Fatih Aydın’a acil şifalar diliyor, bir an önce sahalara dönmesini temenni ediyoruz” ifadelerine yer verildi.
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.