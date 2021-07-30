Maça Gidecekler Dikkat!

Yeni Malatyaspor, Süper Lig’in ilk haftasında sahasında Trabzonspor’u konuk edecek. Bu karşılaşmayla birlikte sarı kırmızılı kulüp taraftarları da uzun zaman sonra tribündeki yerini alarak takımlarını destekleyebilecek. TFF 2021-2022 sezonunda stadyumlarda taraftarların yer alma şartları konusunda yaptığı açıklamada, aşısını yaptırmış kişilerin, HES kodlarıyla stadyumlardaki yerlerini alabileceğini duyurdu. Aşı olmamış ya da koronaya yakalanmamış taraftarların ise maçtan 48 saat önce PCR testi yaptırmaları gerekecek. Ayrıca koronaya yakalanmış ancak aşı tarihi henüz gelmemiş taraftarlar da HES kodu ile stadyumdaki yerlerini alabilecek.

Seyircilerin stadyumlara girişleri, HES/Passolig entegrasyonu ile Passolig üzerinden alınan biletler ile yapılacak. Bilet alacak kişilerin, HES kodu bilgilerine Passolig’in ulaşmasına onam vermesi gerekecek. HES uygulaması ile Covid-19 aşıları kontrol edilen ve HES’in onay verdiği seyirciler stadyuma girebilecek. Aşı olmuş seyircilerin son aşı tarihlerini takip eden 14 günden sonra başlamak üzere 180 gün süre ile herhangi bir teste ihtiyaçları yoktur. Korona geçirmiş seyircilerin 180 gün süre ile test yaptırmalarına gerek yoktur.