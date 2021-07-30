FKA değerlendirme sonuçlarını açıkladı

Yerel aktörlerin; İmalat Sanayinde Kurumsallaşma ve İhracatın Geliştirilmesi, Yukarı Fırat Havzası Turizm Destinasyonu Geliştirilmesi ve Markalaştırılması ve Tarımsal Üretimde Katma Değerli Üretime Geçiş Sonuç Odaklı Programları ile Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğü’nün 2021 yılı teması olarak belirlediği ‘Kaynak Verimliliği’ kapsamında veya bölgesel kalkınma açısından önem taşıyan faaliyetlerine yönelik eğitim ve danışmanlık desteği sağlanması amacıyla Fırat Kalkınma Ajansı tarafından “Yönetim Danışmanlığı Teknik Destek Programı” yürütülüyor.

Bu kapsamda Bingöl, Elâzığ, Malatya ve Tunceli illerinde faaliyet gösteren yerel aktörlerin etkinliğini artırmak üzere danışmanlık, eğitim ve ulusal/uluslararası sertifika ve belgelendirme faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi hedefleniyor. Programın Mayıs-Haziran dönemi kapsamında teslim alınan toplam 7 başvuru ile ilgili yapılan değerlendirmeler neticesinde 4 başvuru başarılı bulundu. 2021 yılı Yönetim Danışmanlığı Teknik Destek Programı’nın Temmuz-Ağustos Dönemi için başvurularının ise devam ettiği bildirildi.

Başarılı bulunan projeler şöyle:

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanlığı-Malatya Büyükşehir Belediyesi Akıllı Şehir

Stratejisi ve Eylem Planının Hazırlanması Projesi

Malatya Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü-Malatya Sanayisinin Dijital Dönüşüm Olgunluk

Seviyesi Ve Verimlilik Analizi Projesi

Bingöl Ticaret ve Sanayi Odası-Bingöl'ün İhracat Potansiyelinin Geliştirilmesi

Elazığ Ticaret Borsası-Elazığ Ticaret Borsası Teknik Atılım Projesi