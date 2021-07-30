4 maden sahası ihale edilecek

Sivas, Malatya ve Elazığ illerinde 4. grup demir maden sahası uç ürün üretimine yönelik tesis kurulması şartıyla ihaleye çıkarıldı. Konuya ilişkin karar, Resmi Gazete'de yayımlandı. Ayrıca Sivas, Malatya, Elazığ, Gümüşhane, Erzurum ve Artvin'de 4. grup kurşun, çinko, bakır ve molibden maden sahası uç ürün üretimine yönelik tesis kurulması şartıyla ihale edilecek.

Resmi Gazete’de yer alan karara göre; Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü’nden 3213 sayılı Maden Kanunu hükümleri uyarınca hukuki durumu sona eren; Sivas, Malatya, Elazığ, Gümüşhane, Erzurum, Artvin dahilinde bulunan. Grup maden sahası (Kurşun, Çinko, Bakır ve Molibden) Olmak üzere toplam 1 adet maden sahası Uç Ürün üretimine yönelik tesis kurulması şartı ile ihale edilecek.

Başvurular, ihalenin yapılacağı tarihte saat 09.00-09.30 arasında Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü, Asma Kat Opal Salonu’nda İhale Komisyonu’na doğrudan yapılacak. Posta veya diğer yollardan yapılan başvurular geçersiz sayılacak. İhalesi yapılacak sahaların başvurusunda, teklif mektubu ve geçici ihale teminatı ayrı ayrı kapalı zarflar içinde, diğer müracaat evrakları ile birlikte başka bir zarfa konulacak. Teklif mektubu konulan zarfın üzerine müracaatçının TC kimlik numarası veya vergi numarası ile ‘Teklif Mektubu’ dur yazılacak.

İhaleye katılabilmek için gereken ihale teminat tutarı; sahanın şartnamesinde belirtilen taban ihale bedelinden ve kapalı olarak verilen teklifin yüzde 20’sinden az olamayacak. İhale, kapalı teklif ve açık artırma usulü ile yapılacak. Başvurular Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü’nce değerlendirildikten sonra; sahaya başvuru yapılmaması halinde ilgili saha yeniden ihalelik saha konumuna gelecek, kapalı teklifi genel müdürlükçe belirlenerek şartnamede belirtilen taban ihale bedelinden az olan müracaatlar değerlendirmeye alınmayacak, ihaleler Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü, Asma Kat Opal Salonunda yapılarak sonuçlandırılacak.