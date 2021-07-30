Kızılay’dan Hipokrat Yemini Yorumu

“Değerlerimize uygun değil”

Sakarya Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden mezun olan öğrencilere ‘Hipokrat Yemini’nin “etnik köken, cinsiyet ve cinsel yönelim ayrımı yapmayacağım” ifadelerinin çıkartılarak okutulması beraberinde Hipokrat Yemini değişiyor mu? Sorusunu akıllara getirdi. İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kızılayda “toplum ve aile değerlerini korumak adına yemin metinlerinin üniversite senatosunun onayından geçtikten sonra mezun öğrencilere okutulacak” sözleriyle destek verdi. Başta Türk Tabipler Birliği olmak üzere konuya birçok kesimden tepki geldi.

“DEĞERLERİMİZE UYGUN DEĞİL”

Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kızılay, tıp mezunlarının mezuniyetinde ettikleri Hipokrat Yemini’nin son birkaç yılda Dünya Hekimler Birliği tarafından değiştirilmeye çalışıldığını söyledi. Prof. Dr. Kızılay, Hipokrat Yemini’nin standart olduğunu ve değişimi kabul etmediklerini söyleyerek,

Son birkaç yıldır, Hipokrat Yemini yerine Dünya Hekimler Birliği’nin önerdiği yeni bir yemin var. O yemin tartışma yaratıyor. O yeminde, değerlerimize uygun olmayan ideolojok bazı kelimeler içeriyor. Biz o yemini tasnif etmiyor ve Hipokrat Yemini’nin devam etmesini istiyoruz

dedi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Malatya Milletvekili Veli Ağbaba’da sosyal medya hesabından yaptığı

Üniversiteler eğitimle,bilimle gündeme gelmeli. 2500 yıllık Hipokrat yeminiyle değil. İnönü Üniversitesi başka hiç sorun yokmuş gibi Hipokrat Yemini’niyle uğraşıyor. Üniversiteler bilimle değil,Akit etkisiyle yönetiliyor. Allah akıl fikir ve bilim versin

paylaşımıyla Prof. Dr. Kızılay’ı eleştirdi.

Öte yandan bakıldığında Dünya Hekimler Birliği’nin önerdiği hekimlik andında yer alan birçok ibarenin İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıp Andı’nda yer almadığı görüldü.

DÜNYA HEKİMLER BİRLİĞİHEKİMLİK ANDI

Hekimlik mesleğinin bir üyesi olarak;

Yaşamımı insanlığın hizmetine adayacağıma,

Hastamın sağlığına ve esenliğine her zaman öncelik vereceğime,

Hastamın özerkliğine ve onuruna saygı göstereceğime,

İnsan yaşamına en üst düzeyde saygı göstereceğime,

Görevimle hastam arasına; yaş, hastalık ya da engellilik, inanç, etnik köken, cinsiyet, milliyet, politik düşünce, ırk, cinsel yönelim, toplumsal konum ya da başka herhangi bir özelliğin girmesine izin vermeyeceğime,

Hastamın bana açtığı sırları, yaşamını yitirdikten sonra bile gizli tutacağıma,

Mesleğimi vicdanımla, onurumla ve iyi hekimlik ilkelerini gözeterek uygulayacağıma,

Hekimlik mesleğinin onurunu ve saygın geleneklerini bütün gücümle koruyup geliştireceğime, Mesleğimi bana öğretenlere, meslektaşlarıma ve öğrencilerime hak ettikleri saygıyı ve minnettarlığı göstereceğime,

Tıbbi bilgimi hastaların yararı ve sağlık hizmetlerinin geliştirilmesi için paylaşacağıma,

Hizmeti en yüksek düzeyde sunabilmek için kendi sağlığımı, esenliğimi ve mesleki yetkinliğimi korumaya dikkat edeceğime,

Tehdit ediliyor olsam bile, tıbbi bilgimi, insan haklarını ve bireysel özgürlükleri çiğnemek için kullanmayacağıma,

Kararlılıkla, özgürce ve onurum üzerine, Ant içerim.

İNÖNÜ TIP ANDI

İnönü Üniversitesi Tıbbiyeli Andı

İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesine öğrenci olarak başladığım şu anda;

-Hayatımı insanlık yoluna ve hizmetine adayacağıma,

-Eğitimim ve tüm meslek yaşamım boyunca öğrenmeyi sürdüreceğime,

-Mesleğimi bana öğretenlere, hak ettikleri saygıyı ve minnettarlığı göstereceğime,

-Bir hekim adayı olarak,

Yaşama ve yaşama hakkına saygı duyacağıma,

Toplumun ve bireyin sağlığını koruyacağıma,

Mesleğimin değerlerini

Her koşulda gözetecek ve yücelteceğime söz veriyorum.

Bugün giydiğim beyaz önlüğün

Bana getirdiği sorumlulukları

Özgür irademle kabul ediyor ve bunları yapmaya

Namusum ve şerefim üzerine ant içiyorum.