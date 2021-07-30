Ünlü cerrahın oğlunu darp eden 6 şüpheli tutuklandı

Edinilen bilgilere göre, 23 Temmuz Cuma günü akşam 20.30 sularında meydana gelen olayda, İnönü Üniversitesi Karaciğer Nakli Enstitüsü müdürü Prof. Dr. Sezai Yılmaz'ın oğlu C.Y. özel aracı ile yanlışlıkla Battalgazi ilçesine bağlı Bulgurlu Mahallesi'nde bulunan yediemin otoparkına giriş yaptı. Yanlışlığı fark eden C.Y. otoparktan ayrılmak üzere işyeri girişine doğru aracı ile ilerken, otoparkta bulunan 6 kişi aracın önünü keserek C.Y.'ye bölgeye neden geldiğini sorduktan sonra hırsız zannettiklerini ileri sürerek C.Y.'yi darp etti. Şahısların ellerinde zor kurtulan C.Y.'nin durumu polis ekiplerine bildirmesi üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edilirken, hastaneye giden C.Y. burada darp raporu alarak 6 şahıs hakkında şikayetçi oldu. C.Y.'nin şikayeti üzerine gözaltına alınan şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından peyderpey mahkemeye çıkarılırken, 6 şüphelinin tamamı tutuklanarak cezaevi gönderildi.
Olayla ilgili başlatılan tahkikat sürüyor.
(İHA)
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.