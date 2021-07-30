Yeni Malatyaspor’dan Fidan Dayanışmasına Destek

Antalya, Adana, Mersin, Muğla, Osmaniye ve Kayseri’de farklı noktalarda başlayan orman yangınları Türkiye’nin yüreğine ateş düşürdü. Yerleşim yerlerini de tehdit eden yangınlarda yaşamını yitirenler ve yaralananlar olurken ormanlık alanlar da küle döndü. Yanan ormanlık alanların yeniden ağaçlandırılması için Türkiye Futbol Federasyonu tarafından “Geleceğimiz için TFF Ormanı Projesi” başlatıldı. Federasyon, 2021-2022 futbol sezonundan başlamak üzere, liglerde görülen her sarı kart için 1 adet, her kırmızı kart için de 5 adet fidan dikilmesine ilişkin TFF Ormanı Projesi çalışmalarının başlatılmasına karar verdi.

FATİH KARAGÜMRÜK’E ÇAĞRIDA BULUNDU

Ülkemizin geleceğine nefes olması için zarar gören ormanlarımızı yeşertmeyi, tabiatı korumayı ve Türkiye’nin güzelliklerine katkı sağlamayı amaçlayan proje kapsamında fidan dikilecek alanlar, T.C. Tarım ve Orman Bakanlığı ile yapılacak görüşmelerden sonra belirlenecek. Süper Lig kulüpleri ve futbolcular da sosyal medya üzerinden birbirlerine çağrıda bulunarak farklı miktarlarda fidan bağışında bulunacaklarını açıkladı. Fidan bağışlama seferberliğine, Yeni Malatyaspor’da yaptığı açıklamayla katkıda bulunacağını duyurdu. Sarı kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada Süper Lig ekibi Fatih Karagümrük Kulübü’ne çağrıda da bulunurken, “Türkiye Futbol Federasyonu’nun başlattığı proje ile ülkemizin yeşillendirilmesi için 2021-2022 sezonunda attığımız her gol için 44 fidan da bizden” ifadelerine yer verildi.