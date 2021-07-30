30 Tem 2021 - 10:20- Siyaset G: 30 Tem 2021 - 10:23

Hekimhan-Kuluncak yolunun ihalesi 26 Ağustos’ta

AK Parti MKYK Üyesi ve Malatya Milletvekili Öznur Çalık, Hekimhan-Kuluncak yolu ile Hekimhan Batı Çevre yolunun yapım ihalesinin 26 Ağustos’ta gerçekleştireceğini kaydetti.

FERDİ DURDU
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Hekimhan-Kuluncak yolunun ihalesi 26 Ağustos’ta mask

Milletvekili Çalık, Hekimhan-Kuluncak arası yolun 27,6 kilometre uzunluğunda olduğunu ve 2019 yılı sonunda 21,9 kilometresinin tamamlandığını anımsattı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile yaptıkları görüşmeler sonucunda projenin geri kalan 5,7 kilometresinin de tamamlanacağını kaydeden Çalık, “Malatya Kuluncak ve Hekimhan ilçelerimizi ziyaretlerimizde Hekimhan-Kuluncak arasındaki yolumuzu tamamladığımızı sadece 27 kilometrenin 5,7 kilometresinin kaldığını ve Ulaştırma ve Altyapı Bakanımız Sayın Adil Karaismailoğlu ile görüştüğümüzü ve ihalenin yapılması talimatını verdiğini açıklamıştık. Karayolları Bölge Müdürlüğümüz; Hekimhan-Kuluncak yolu ile Hekimhan Batı Çevre yolunun yapım ihalesini 26 Ağustos’ta gerçekleştirecek ve 2022 yılı Ağustos ayında yolumuz tamamlanmış olacak. Ulaştırma ve Altyapı Bakanımız Adil Karaismailoğlu’na, Karayolları Genel Müdürümüz Abdulkadir Uraloğlu’na, Bölge Müdürümüz Ökkeş Ceylan’a çok teşekkür ediyorum. Hekimhan’ımıza, Kuluncak’ımıza ve Malatya’mıza hayırlı olsun” dedi.

Hekimhan-Kuluncak yolu kapsamında 22 km Sathi Kaplamalı Tek Yol (TY SK) yapılırken, 2018 yılında trafiğe açıldı. Yolun kalan 5,7 kilometresinde Sathi Kaplamalı olarak çalışmaların devam edeceği bildirildi.

# Hekimhan-Kuluncak, malatya

30 Tem 2021 - 10:20 Malatya/ Hekimhan- Siyaset

Muhabir Ferdi Durdu

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