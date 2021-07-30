Hekimhan-Kuluncak yolunun ihalesi 26 Ağustos’ta

Milletvekili Çalık, Hekimhan-Kuluncak arası yolun 27,6 kilometre uzunluğunda olduğunu ve 2019 yılı sonunda 21,9 kilometresinin tamamlandığını anımsattı.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile yaptıkları görüşmeler sonucunda projenin geri kalan 5,7 kilometresinin de tamamlanacağını kaydeden Çalık, “Malatya Kuluncak ve Hekimhan ilçelerimizi ziyaretlerimizde Hekimhan-Kuluncak arasındaki yolumuzu tamamladığımızı sadece 27 kilometrenin 5,7 kilometresinin kaldığını ve Ulaştırma ve Altyapı Bakanımız Sayın Adil Karaismailoğlu ile görüştüğümüzü ve ihalenin yapılması talimatını verdiğini açıklamıştık. Karayolları Bölge Müdürlüğümüz; Hekimhan-Kuluncak yolu ile Hekimhan Batı Çevre yolunun yapım ihalesini 26 Ağustos’ta gerçekleştirecek ve 2022 yılı Ağustos ayında yolumuz tamamlanmış olacak. Ulaştırma ve Altyapı Bakanımız Adil Karaismailoğlu’na, Karayolları Genel Müdürümüz Abdulkadir Uraloğlu’na, Bölge Müdürümüz Ökkeş Ceylan’a çok teşekkür ediyorum. Hekimhan’ımıza, Kuluncak’ımıza ve Malatya’mıza hayırlı olsun” dedi.
Hekimhan-Kuluncak yolu kapsamında 22 km Sathi Kaplamalı Tek Yol (TY SK) yapılırken, 2018 yılında trafiğe açıldı. Yolun kalan 5,7 kilometresinde Sathi Kaplamalı olarak çalışmaların devam edeceği bildirildi.
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.