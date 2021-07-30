Vakıflar Bölge Müdürü görevden alındı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan Resmi Gazete’de Malatya Vakıflar Bölge Müdürü Kenan Doğan görevden alındı.

2009’da Vakıflar Genel Müdürlüğü, Konya Vakıflar Bölge Müdürlüğünde Müze Araştırmacısı olarak göreve başlayan Doğan, 2012’de Malatya Vakıflar Bölge Müdürlüğü’nde Müze Araştırmacısı görevinde bulunan Doğan, 20 Haziran 2018’den buyana Malatya Vakıflar Bölge Müdürü olarak görev yapıyordu.

Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile görevinden alınan Doğan’ın yerine herhangi bir atama yapılmadı.