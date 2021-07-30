30 Tem 2021 - 10:18- Gündem G: 30 Tem 2021 - 10:20

Vakıflar Bölge Müdürü görevden alındı

Malatya Vakıflar Bölge Müdürü Kenan Doğan görevden alındı.

Belgizar Abiri Şimşek
Belgizar Abiri Şimşek Tüm Haberleri
Vakıflar Bölge Müdürü görevden alındı mask

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan Resmi Gazete’de Malatya Vakıflar Bölge Müdürü Kenan Doğan görevden alındı.

2009’da Vakıflar Genel Müdürlüğü, Konya Vakıflar Bölge Müdürlüğünde Müze Araştırmacısı olarak göreve başlayan Doğan, 2012’de Malatya Vakıflar Bölge Müdürlüğü’nde Müze Araştırmacısı görevinde bulunan Doğan, 20 Haziran 2018’den buyana Malatya Vakıflar Bölge Müdürü olarak görev yapıyordu.

Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile görevinden alınan Doğan’ın yerine herhangi bir atama yapılmadı.
# Vakıflar Bölge Müdürü, kenan doğan, malatya

30 Tem 2021 - 10:18 Malatya- Gündem

Muhabir Belgizar Abiri Şimşek

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