Vakıflar Bölge Müdürü görevden alındı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan Resmi Gazete’de Malatya Vakıflar Bölge Müdürü Kenan Doğan görevden alındı.
2009’da Vakıflar Genel Müdürlüğü, Konya Vakıflar Bölge Müdürlüğünde Müze Araştırmacısı olarak göreve başlayan Doğan, 2012’de Malatya Vakıflar Bölge Müdürlüğü’nde Müze Araştırmacısı görevinde bulunan Doğan, 20 Haziran 2018’den buyana Malatya Vakıflar Bölge Müdürü olarak görev yapıyordu.
Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile görevinden alınan Doğan’ın yerine herhangi bir atama yapılmadı.
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.