“Karşılama merkezi yapılması elzemdir”

Kültür Yaşam Derneği Başkanı Atilla Kantarcı, Arslantepe Höyüğü’nün UNESCO Dünya Mirası Kalıcı Listesi’ne alınmasının Malatya adına önemli olduğunu kaydederek, Arslantepe paydaşlarına listeye alınmakla işimizin bitmediğini, bundan sonraki süreçte yapılması gerekenleri anlattı. Kantarcı, “UNESCO Dünya Mirası Kalıcı Listesi’nde sürekli kalıcı olmamızı sağlamalarını eğer savsaklama durumunda Kasım 2022 tarihinde kalıcı listeden çıkartılabileceğimizi belirtmek istiyorum. UNESCO için en önemli kriter kültür varlıklarının korunmasının sürdürülebilir olmasıdır” dedi.

Kantarcı, şunları söyledi:

2004 yılında yapılan başvuru ile başlayan ve 2014 yılında geçici listeye alınması ile devam eden süreçte Arslantepe Höyüğü 7 yıldır kalıcı listeye girmek için uğraş verdi ve 26 Temmuz’da UNESCO Dünya Mirası kalıcı listesine girmeyi başardı. Arslantepe Höyüğü 7000 yıllık tarihi geçmişi ve hakkında en fazla uluslararası makale yazılmış olması ile diğer höyükler arasında en büyük farkı yaratan bir kültür mirasımızdır.

“EKSİKLERİN TAMAMLANMASI İÇİN 2024’E KADAR SÜRE TANINDI”

Kantarcı, bundan sonraki süreç için yapılması gereken çalışmaların olduğunu ifade ederek,

Arslantepe Höyüğünün kalıcı listeye girebilmesi için UNESCO tarafından şehrimizin katmanlarına verilen 7 maddelik evrensel ölçütleri (kısaca yapmamız gereken ev ödevi) büyük ölçüde karşılayan tüm kuruluşlarımızı kutluyorum. Yalnız şunun bilinmesini de istiyorum ki işimiz henüz bitmiş değil. UNESCO için en önemli kriter kültür varlıklarının korunmasının sürdürülebilir olmasıdır.

UNESCO bize ev ödevimiz olan eksiklerin tamamlanması için 2024 'e kadar süre tanınmıştır. Kalıcı listeye giren alanların korunması için UNESCO tarafından hazırlanan 4 milyon dolarlık bir fon mevcut. Bu fon dünya miraslarını korumak için ve aynı zamanda ‘tehlikedeki dünya mirası’ listesindeki alanlarda oluşan hasarın olabildiğince hızlı bir şekilde giderilmesi için de kullanılabiliyor. Dünya mirası listesinde yer alan varlıkların korunamaması halinde, UNESCO komitesinin bu alanların listeden çıkarılmasına karar verebildiğinin de bilinmesi gerekiyor

diye konuştu.

“UNESCO’NUN KARŞISINA BAŞIMIZ DİK ÇIKMALIYIZ”

“Bugüne kadar biri 2007 yılında Ürdün'de birimde 2009 yılında Almanya'da olmak üzere iki alan dünya mirası listesinden çıkarılmıştır” diyen Kantarcı, şunları kaydetti:

Bunun için ev ödevlerimizi salt UNESCO’yu memnun etmek için değil, kendi kültür varlığımızı korumak ve yaşatmak amacıyla titizlikle yaparak UNESCO’nun karşısına başımız dik çıkmalıyız. Bu ödevlerin yanı sıra ivedilikle, Höyüğün çevresi için 1. derece ve 2. derece sit alanı ve 3. derece tampon bölge olmak üzere koruma imar planı hazırlanılmalıdır. TOKİ inşaatları şimdilik tampon bölge dışında yer almaktadır ancak estetik kirliliğe sebep olduğu ve ayrıca höyüğü tarif eden yön tabelalarının çok büyük eksikliği unutulmamalıdır. Arslantepe Höyüğüne gelen ziyaretçi ve turistler için bir karşılama merkezi yapılması elzemdir. Karşıdaki okulun bir an evvel bu iş için alınması gerekmektedir.

Arslantepe’nin kalıcı listeye alınmasında emeği geçen herkese teşekkür eden Kantarcı,

Şehrimizin ekonomik yönden gelişmesine büyük katkı sunacak olan kültür mirasımız olan Arslantepe Höyüğü’nün UNESCO Kalıcı Lisesi’ne alınması için büyük çaba gösteren Dışişleri Bakanımıza, Kültür ve Turizm Bakanımıza, Valimiz Aydın Baruş’a, Milletvekilimiz Öznur Çalık’a, Büyük Şehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan’a, Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder’e, İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kızılay’a, Kültür ve Turizm Müdürü Çetin Şişman’a, İtalyan Kazı Heyeti Başkanı Prof. Dr. Marcella Frangipane ve değerli ekibine sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum. Arslantepe’yi dünyaya daha iyi tanıtmak için önümüzdeki yıl Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından ‘Arslantepe Yılı’ ilan edilecek. 2022 Arslantepe yılı şehrimize hayırlı olsun

dedi.