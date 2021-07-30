Malatya’da yüzde 66 arttı

Malatya’da artan deprem sigortaları hakkında bilgiler veren Aracılık Hizmetleri Şirket Müdürü Özlem Yıldırım, “Malatya’da yaşanan 6.8’lik depremden önce deprem sigortalı sayısı bayağı bir düşüktü. Bu rakam Malatya’da yüzde 10 civarındaydı. Depremden sonra insanlarımız depremin korkusunu ve telaşını gördükten sonra bir de yüzde 10’luk deprem sigortası yapıp da zararları karşılanan kişileri de gördükten sonra deprem sigortasını yapmaya başladılar. Çünkü depremden önce sigorta yapanlar mağdur olmadı” dedi.

“SİGORTA YAPANLAR MAĞDUR OLMADI”

Deprem sigortası yapan vatandaşların maddi zararlarının DASK tarafından karşılandığını söyleyen Yıldırım,

Malatya’da yaşanan 6.8’lik depremden önce deprem sigortalı sayısı bayağı bir düşüktü. Bu rakam Malatya’da yüzde 10 civarındaydı. Depremden sonra insanlarımız depremin korkusunu ve telaşını gördükten sonra bir de yüzde 10’luk deprem sigortası yapıp da zararları karşılanan kişileri de gördükten sonra deprem sigortasını yapmaya başladılar. Çünkü depremden önce sigorta yapanlar mağdur olmadı. Çünkü DASK Kurumu 3 gün içerisinde çoğunun hasarlarını, boya badana paralarını ödedi. Bunu görenlerde şu anda deprem sigortası yaptırıyor. Depremden önce Malatya’da yüzde 10 gibi bir dilim deprem sigortası yaptırırken depremden sonra bu oran yüzde 66’ya çıktı. Ortalama yüzde 56’lık bir artış oldu

ifadelerini kullandı.

Kısaca deprem sigortasından bahseden Yıldırım,

Deprem sigortası DASK Kurumu diye geçiyor. Yani doğal afetler sigorta kurumudur. Bu kurum doğal afetler dediğimiz deprem, sel heyelan gibi yıkıcı ve hasar verici olayların meydana getirdiği zararı karşılıyor. Zaten bu kurum devletin güvencesi altında sadece sigorta şirketleri DASK’a taşeronluk yapıyor

şeklinde konuştu.

“Karşıladığı teminatlar ise şu şekilde, ağır hasarlı evlerde tamamını ödüyor” kelimelerine yer veren yıldırım, kelimelerine şu şekilde devam etti:

Bina bedelini değil de karkas inşaat bedelini ödüyor. Sel, su baskını olursa ödemesini yapıyor. Malumunuz geçen günlerde Amasya, Rize ve Artvin’de sel taşkınları oldu. DASK Sigortası yapanlar varsa zararları ödenecektir. Geçen günlerde Malatya’da bir kaptajın meydana getirdiği su taşkınını DASK karşılamıyor. Şöyle DASK sadece doğal afetlerden meydana gelebilecek maddi hasarları karşılıyor. Ama insanlarımız özel sigorta yaptırırlarsa bu gibi kazalardan dolayı meydana gelen zarar o şekilde karşılanır.