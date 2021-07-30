30 Tem 2021 - 09:55- Eğitim G: 30 Tem 2021 - 10:01

Akademik personel alımı yapılacak!

Atatürk Üniversitesi 20 akademik personel alacak.
Akademik personel alımı yapılacak! mask

Basın ilan kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yer alan ilana göre, ''Üniversitemize   bağlı   birimlerde   istihdam   edilmek   üzere,   2547   sayılı   Kanunun   ve Üniversitemiz Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddelerine göre öğretim üyesi alınacaktır.
Müracaat edecek adayların devlet hizmetine girmede aranılan genel şartlara haiz olmaları gerekmektedir.
Profesör kadroları daimi statüdedir.'' ifadelerine yer verildi.

İlana ulaşmak için tıklayınız...

30 Tem 2021 - 09:55 Malatya- Eğitim

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