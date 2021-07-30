30 Tem 2021 - 09:50- Eğitim G: 30 Tem 2021 - 09:55

ÇOK SAYIDA ÖĞRETİM ÜYESİ ALINACAK

İstanbul Üniversitesi 28 öğretim üyesi alacak.
ÇOK SAYIDA ÖĞRETİM ÜYESİ ALINACAK mask

Basın ilan kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yer alan ilana göre, ''Üniversitemizin aşağıda isimleri yazılı birimlerine, 2547 sayılı Kanunun ilgili maddeleri, 657  sayılı  Devlet  Memurları  Kanunu’nun  48.  maddesi,  12.06.2018  tarihli  Resmî  Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği”nin ilgili maddeleri ve Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca onaylanan “İstanbul Üniversitesi Akademik Yükseltilme   ve   Atama   Kriterleri”   uyarınca   Profesör,   Doçent   ve   Doktor   Öğretim   Üyesi kadrolarına şahsen veya posta yoluyla eleman alınacaktır.'' ifadelerine yer verildi.

İlana ulaşmak için tıklayınız...

30 Tem 2021 - 09:50 Malatya- Eğitim

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