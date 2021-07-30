Yaş pancar posasının paketlenmesi işçilik hizmeti alınacak

Basın ilan kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yer alan ilana göre, ''Fabrikamız 2021/2022 kampanya döneminde ± % 20 toleranslı 80.000 ton yaş pancar

posasının paketlenmesi (işçilik, sarf malzemeleri, paketleme makinesi ve diğer araç gereçler dahil) Hizmet Alımı işi Açık İhale Usulü İle İhale Edilecektir.'' ifadelerine yer verildi.

Söz konusu ihalenin teklif açma tarihi 11 Ağustos olarak belirtildi.

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