30 Tem 2021 - 09:16- Ekonomi G: 30 Tem 2021 - 09:24

Yaş pancar posasının paketlenmesi işçilik hizmeti alınacak

Malatya Şeker Fabrikası Yaş pancar posasının paketlenmesi işçilik hizmeti alınacağını duyurdu.
Yaş pancar posasının paketlenmesi işçilik hizmeti alınacak mask

Basın ilan kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yer alan ilana göre, ''Fabrikamız  2021/2022  kampanya  döneminde   ± % 20 toleranslı 80.000 ton yaş pancar
posasının paketlenmesi (işçilik, sarf malzemeleri, paketleme makinesi ve diğer araç gereçler dahil) Hizmet Alımı işi Açık İhale Usulü İle İhale Edilecektir.'' ifadelerine yer verildi.

Söz konusu ihalenin teklif açma tarihi 11 Ağustos olarak belirtildi.

İlana ulaşmak için tıklayınız...

30 Tem 2021 - 09:16 Malatya- Ekonomi

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