Kaplan Demir’i Bükemedi!

Süper Lig’in 2021-2022 sezonu hazırlıklarını Bolu Abant’ta sürdüren sarı kırmızılılar üçüncü etap kamp programı dahilinde Adana Demirspor ile karşı karşıya geldi. Bir otelin antrenman sahasında oynanan müsabakanın ilk yarısında gol sesi çıkmazken, Yeni Malatyaspor ikinci yarıda kalesinde gördüğü gollerle Süper Lig’in yeni ekibine 3-0 mağlup oldu. Resmi karşılaşmalarda önceden koronavirüs testi yapılması zorunluluğu bulunmasından dolayı TFF’ye bildirilmeyen maçın ilk yarısına ideal onbirle çıkan Yeni Malatyaspor ikici yarıda yedek ağırlıklı kadroyla mücadele etti. Teknik direktör İrfan Buz’un gençlere şans tanıdığı ikinci yarıda Adana ekibi fırsatı değerlendirerek sarı kırmızılıları mağlup etti. Maçı başkan Adil Gevrek ve yöneticilerde izlerken, müsabakayla ilgili kulüp tarafından hiçbir açıklama yapılmadı.
Büyütmek için resme tıklayın
Yorum yazarak Malatya Busabah Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Malatya Busabah Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.