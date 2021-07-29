29 Tem 2021 - 17:03- Spor G: 29 Tem 2021 - 17:12

Kaplan Demir’i Bükemedi!

Yeni Malatyaspor, sezon hazırlıkları kapsamında Süper Lig’in yeni ekibi Adana Demirspor ile karşı karşıya geldi. Koronavirüs testi gerektirdiği için TFF’ye bildirilmeyen karşılaşmada sarı kırmızılılar ikinci yarıda yediği gollerle sahadan 3-0 yenik ayrıldı.

Ömer Ali Delibaş
Ömer Ali Delibaş Tüm Haberleri
Kaplan Demir’i Bükemedi! mask
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Süper Lig’in 2021-2022 sezonu hazırlıklarını Bolu Abant’ta sürdüren sarı kırmızılılar üçüncü etap kamp programı dahilinde Adana Demirspor ile karşı karşıya geldi. Bir otelin antrenman sahasında oynanan müsabakanın ilk yarısında gol sesi çıkmazken, Yeni Malatyaspor ikinci yarıda kalesinde gördüğü gollerle Süper Lig’in yeni ekibine 3-0 mağlup oldu. Resmi karşılaşmalarda önceden koronavirüs testi yapılması zorunluluğu bulunmasından dolayı TFF’ye bildirilmeyen maçın ilk yarısına ideal onbirle çıkan Yeni Malatyaspor ikici yarıda yedek ağırlıklı kadroyla mücadele etti. Teknik direktör İrfan Buz’un gençlere şans tanıdığı ikinci yarıda Adana ekibi fırsatı değerlendirerek sarı kırmızılıları mağlup etti. Maçı başkan Adil Gevrek ve yöneticilerde izlerken, müsabakayla ilgili kulüp tarafından hiçbir açıklama yapılmadı.
# süper lig, yeni malatyaspor, adana demirspor, Hazırlık maçı

29 Tem 2021 - 17:03 Malatya/ Yeşilyurt- Spor

Muhabir Ömer Ali Delibaş

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