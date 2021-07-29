Gevrek’ten Aşı İtirafı!

Radyospor’da yayınlanan Salim Manav’ın sunduğu ‘Anadolu Ateşi’ programına katılan sarı kırmızılı kulüp başkanı Adil Gevrek gündemdeki konularla ilgili soruları yanıtladı. Douglas transferiyle ilgili henüz netleşen bir durumun söz konusu olmadığını söyleyen Gevrek, İrfan Buz’la son bir görüşme yaptıktan sonra transferle alakalı kararı vereceklerini söyledi.

Yabancı kuralıyla ilgili federasyonun almış olduğu kararın en çok kendilerinin düzenini bozduğunu kaydeden Adil Gevrek,

Bilindiği gibi genç yabancı oyuncuları bulup ardından satan bir kulübüz. Bu durum bizi özellikle etkiledi. Yabancı kuralının Türk futbolunu geliştirmek, ileriye götürmek için doğru bir karar olduğunu düşünmüyorum. Oyuncuları rekabet ettirmek için başka şeyler yapmamız lazım. Altyapı geliştirilebilir, başka şeyler yapılabilir. Bu yasaklar getirerek olmamalıydı. Artık böyle bir karar alındı. 8+6 olacak. Bu saatten sonra ona göre plan yapıyoruz. Malatyaspor olarak kendi adımıza bu kararın doğru olmadığını söyledik

ifadelerini kullandı.

“EKSİĞİMİZ KESİNLİKLE VAR”

Fenerbahçeli oyuncu Sinan Gümüş’ün gündemlerinde olduğunu ancak sarı lacivertli kulübün henüz oyuncuyu bırakma konusunda net tavır sergilemediğini belirten Gevrek,

Fenerbahçe’nin oyuncuyu bırakacağı henüz net değil. Bizim listemizde olması veya sadece bizim istememiz yetmiyor. Futbolcunun da istemesi lazım kulübünün de istemesi lazım. İsimler üzerinde durmaktan ziyade 3-4 tane transfer daha yapacağımızı söyleyebilirim. Önemli olan 3 tane nokta transfer yapmamız. Özellikle orta saha ve kanat oyuncusu almamız gerekiyor. 3-4 nokta transfer yapmamız gerektiğini biliyorum

diye konuştu.

Adana Demirspor karşısında alınan 3-0’lık mağlubiyete çok takılmadığını, futbolcuların saha içinde sergilediği oyunun kendisini memnun ettiğini ifade eden Gevrek,

Hazırlık maçlarında bana göre çok iyi bir Malatyaspor var. Dün ki Adana Demirspor maçını bende izledim. Evet yenildik ama daha öncesinde 5-1 kazandığımız hazırlık maçı da bir ölçü değil. 3-0 mağlubiyette ölçü değil. Takımın nasıl beraber oynadığı önemli. Bu hazırlık maçları bunun için var. Teknik heyetin bir sistemi var. Yavaş yavaş hocanın oyuncularıyla adapte olması önemli. Ama Adana Demirspor karşısında sergilenen futbol beni memnun etti. İlk yarı belli ikinci yarı belli bir kadro sahada yer aldı. Takımız iyi bir yolda. Ama eksiğimiz var mı? Kesinlikle var. Bu eksiklerin biran önce takıma katılmasını bizde istiyoruz. Ama bunlar öyle kolay olmuyor. Nokta transfer dediğimiz futbolcuları alıp hemen katmak kolay olmuyor. Haber beklediğimiz yerler var. Oyunculardan ve kulüplerden haber beklediğimiz yerler var. En az 3 oyuncunun daha transfer edilmesi gerektiğini biliyoruz

şeklinde konuştu.

“AŞI OLUNACAKSA HERKESİN OLMASI LAZIM”

Kovid-19 testleri yüzünden hazırlık karşılaşmalarının gizli tutulmasını da değerlendiren Gevrek,

Camialar ve medya haber alma ve yapma konusunda haklılar bilgi almak istiyorlar. Ama devam eden bir pandemi sıkıntısı var. İnşallah pandemi biran önce biter. Hazırlık maçlarıyla alakalı ortak testlerin yapılması gerekecek. Ondan dolayı izin almak biraz sıkıntı oluyor. Yakında ligler başlayacak. Bundan sonraki testlerle ilgili nasıl kararlar verilecek bizi kaygılandıran olayda bu. Pandemiyle alakalı nasıl bir yol haritası çizilecek, tekrar testler olacak mı? Olmayacak mı? Aşıların olunması lazım. Bana göre futbolcular içinde bir kural gelmesi lazım. Aşı olunacaksa herkesin olması lazım. Sonuç olarak uzun bir lige başlayacağız. Önlemlerin alınması gerekiyor

diye konuştu.

Bugüne kadar yapılan koronavirüs test ücretlerinin federasyon tarafından ödenmediğini dile getiren Gevrek,

Yaklaşık 1,5 yıldır pandemiden destek almayanlar kulüplerdir. Test paralarını da biz cebimizden ödedik. İnşallah bundan sonrasına bakalım. Bundan sonra TFF veya bakanlık bir karar alır düzenleme yapar

dedi.