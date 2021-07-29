29 Tem 2021 - 15:39- Gündem G: 29 Tem 2021 - 15:52

Mahkemeden satılık arsa

Malatya Yeşilyurt, Karakavak Mahallesinde 1068 m² arsa mahkemeden satılıktır.
Mahkemeden satılık arsa mask

Basın ilan kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yer alan ilana göre,'' Malatya İl, Yeşilyurt İlçe, Karakavak Mahalle, 3491 Ada, 7 Parseldir. Üzerinde bir yapı bulunmayan taşınmaz gelişmekte olan alanda kalmaktadır. Belediyenin her türlü alt yapı ve üst yapı hizmetlerinden faydalanabilecek konumdadır.'' ifadelerine yer verildi.

Söz konusu arsanın muhammen bedeli ise 1.495.200 ₺ olarak belirtildi.

İlana ulaşmak için tıklayınız...

29 Tem 2021 - 15:39 Malatya/ Yeşilyurt- Gündem

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