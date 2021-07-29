Mahkemeden satılık arsa

Basın ilan kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yer alan ilana göre,'' Malatya İl, Yeşilyurt İlçe, Karakavak Mahalle, 3491 Ada, 7 Parseldir. Üzerinde bir yapı bulunmayan taşınmaz gelişmekte olan alanda kalmaktadır. Belediyenin her türlü alt yapı ve üst yapı hizmetlerinden faydalanabilecek konumdadır.'' ifadelerine yer verildi.

Söz konusu arsanın muhammen bedeli ise 1.495.200 ₺ olarak belirtildi.

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