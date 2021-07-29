Mahkemeden Satılık Arsa

Basın ilan kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yer alan ilana göre, ''Malatya İl, Yeşilyurt İlçe, 5468 Ada, 8 Parsel, İLYAS Mahalle/Köy, Taşınmaz üzerinde irili ufaklı muhtelif sayıda akasya ağacı ile amortisman oranı % 50 geçkin toplam brüt alanı 80 m2 olan zemin + 1 kat harabe nitelikte kerpiç yapı bulunmaktadır. Bulunduğu konum itibariyle her türlü belediye alt ve üst yapı imkânlarından faydalanmaktadır.'' ifadelerine yer verildi.

Muhammen bedeli 345.985 Bin Lira olan söz konusu arsanın ilk satış günü ise 1 Eylül olarak belirtildi.

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