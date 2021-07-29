Mahkemeden Satılık Arsa

Basın ilan kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yer alan ilana göre, ''Malatya İl, Yeşilyurt İlçe, 5468 Ada, 8 Parsel, İLYAS Mahalle/Köy, Taşınmaz üzerinde irili ufaklı muhtelif sayıda akasya ağacı ile amortisman oranı % 50 geçkin toplam brüt alanı 80 m2 olan zemin + 1 kat harabe nitelikte kerpiç yapı bulunmaktadır. Bulunduğu konum itibariyle her türlü belediye alt ve üst yapı imkânlarından faydalanmaktadır.'' ifadelerine yer verildi.
Muhammen bedeli 345.985 Bin Lira olan söz konusu arsanın ilk satış günü ise 1 Eylül olarak belirtildi.
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Yorum yazarak Malatya Busabah Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.