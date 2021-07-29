29 Tem 2021 - 15:32- Gündem G: 29 Tem 2021 - 15:37

Hacettepe Üniversitesi Lisansüstü Programlarına öğrenci alacak

Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri ve Güzel Sanatlar Enstitülerine 2021-2022 Eğitim–Öğretim yılı Güz Döneminde Türkiye Cumhuriyeti Uyruklu ve Yabancı Uyruklu Tezli/Tezsiz Yüksek Lisans Programlarına, Sanatta Yeterlilik/Doktora öğrencileri alınacak.
Hacettepe Üniversitesi Lisansüstü Programlarına öğrenci alacak mask

Basın ilan kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yer alan ilana göre, ''Üniversitemiz Sağlık Bilimleri ve Güzel Sanatlar Enstitülerine 2021-2022 Eğitim–Öğretim yılı Güz Döneminde Türkiye Cumhuriyeti Uyruklu ve Yabancı Uyruklu Tezli / Tezsiz Yüksek Lisans Programlarına, Sanatta Yeterlik/Doktora öğrencileri alınacaktır.'' ifadelerine yer verildi.

İlana ulaşmak için tıklayınız...

29 Tem 2021 - 15:32 Malatya- Gündem

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