Malatya’da Korona Bitti Mi?

Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele devam ederken, siyasilerin ziyaretleri esnasında gerek sosyal mesafe gerekse maske takma kurallarına uymamaları virüsle ‘etkin’ mücadeleye darbe vuruyor. Öyle ki aşılama çalışmalarının tüm hızıyla devam ettiği bugünlerde toplumsal bağışıklığın sağlanması için sağlık görevlileri fedakârca bir çalışma yürütürken, siyasilerin yoğun ziyaretleri ve bu ziyaretlerde hiçbir kurala uymamaları vatandaşların da tepkisini çekiyor.
Türkiye’de vaka sayıları artışı her geçen gün artarken Malatya’da da koronavirüs vaka sayıları yüzde 45,68 olarak açıklandı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya hesabından ‘’Maske-Mesafe ve Hijyen’’ tedbirlerine uyulması gerektiğini açıklarken Malatya’da durum pek de öyle değil. Hava sıcaklıklarının artmasıyla beraber cadde ve sokaklarda da maske takmayan vatandaş sayısında artış olduğu gözleniyor.
Meclisin tatile girmesiyle Malatya Milletvekilleri Malatya’da ilçe ve mahalle programlarına devam ederken sosyal medya hesaplarından paylaştıkları fotoğraflarda ise özellikle maske ve mesafe kuralına uyulmadığı dikkat çekti.
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.