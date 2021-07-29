“Yüz yüze eğitimi planlıyoruz”

Yeni eğitim öğretim yılı için geri sayım devam ederken üniversitelerin durumu da merak konusu olmaya devam ediyor. Koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle geçtiğimiz yıl uzaktan eğitim yapan üniversitelerde yeni dönemde yüz yüze eğitim olması planlanıyor. Yükseköğretim Kurulu (YÖK), Sağlık Bakanlığına gönderdiği yazı ile üniversitelerde yüz yüze eğitimin başlatılabilmesi için yükseköğretim kurumlarındaki akademik ve idari kadrolardaki personel ile örgün öğretimde okuyan öğrencilerin bu yılın eylül ayına kadar aşılanmalarının tamamlanmasını istedi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da, "13 Eylül'den önce üniversite öğrencilerimiz de aşılarını olacak" açıklamasında bulundu. Üniversitelerin 13 Eylül Pazartesi günü itibariyle açılacağı öngörülüyor.

SALGININ SEYRİNE GÖRE DURUM NETLEŞECEK

İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kızılay, bir ay önce alınan senato kararıyla 13 Eylül’de 2021-2022 yılı yeni eğitim öğretim döneminin yüz yüze başlayacağını söyledi. Artan vaka sayılarına dikkat çeken Kızılay, salgının seyrine göre ilerleyen günlerde yeni eğitim öğretim yılının nasıl olacağını söyledi.

Bir artan bir azalan vaka sayılarının eğitimin seyrini değiştirdiğini belirten Rektör Kızılay,

9 günlük bayram tatili sonrası vaka sayılarında artış olduğunu gördük. Biz, Senato kararıyla 2021-2022 eğitim öğretim yılı için yüz yüze eğitim kararı aldık. Bu karar bir ay önce alınmıştı. Fiili uygulama için şu anda bir şey söylemek zor

diye konuştu.

Artan vaka sayılarının yanı sıra aşılama seyrinin yavaş gittiğine dikkat çeken Kızılay, herhangi bir zorunluluğun olmamasıyla beraber aşılamayı özendirecek ve aşı olmayanları yönlendirecek çalışmalar yürüttüklerini söyledi.

Daha net açıklamalarla kamuoyunu bilgilendirici açıklamalar yapabilmek için bir süre daha beklemeleri gerektiğini dile getiren Kızılay, “Önümüzdeki bir haftalık tabloyu görmemiz gerekir” dedi.